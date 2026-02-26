;

Gigantesco incendio consume fábrica de telas en Independencia y genera gran columna de humo

Varias compañías de Bomberos se encuentran combatiendo el siniestro.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

Captura

Captura

Un incendio de gran magnitud se registra la mañana de este jueves en una fábrica de telas ubicada en avenida Domingo Santa María, en la comuna de Independencia, generando una extensa columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago y obligando a un amplio despliegue de emergencia.

A esta hora, varias compañías de Bomberos trabajan intensamente para controlar el avance de las llamas, que afectan a la totalidad del recinto industrial. La situación ha generado preocupación entre vecinos del sector, tanto por la propagación del fuego como por la densidad del humo.

De acuerdo con la información preliminar, se ha complicado las labores de extinción por la alta carga combustible del material. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, aunque la emergencia continúa en desarrollo.

Tránsito cortado y desvíos en Independencia

Producto del operativo de emergencia, el tránsito se encuentra completamente suspendido en avenida Domingo Santa María, específicamente en dirección poniente desde el sector de Las Cañas, para permitir el trabajo seguro de los equipos de respuesta.

Desde los organismos de emergencia se reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar el sector. En ese contexto, se indicó de forma explícita que “se recomienda optar por alternativasde desplazamiento mientras se mantenga el combate del incendio y la evaluación de riesgos asociados al humo y posibles daños estructurales.

En paralelo, se evalúan posibles afectaciones ambientales debido a la combustión de materiales industriales, situación que será analizada una vez controlada la emergencia.

El origen del fuego será materia de investigación especializada una vez que las condiciones lo permitan y el lugar sea entregado para los peritajes correspondientes.

