;

Tolerancia cero a las colillas: Ñuñoa aplicará multas de hasta $347 mil por ensuciar la vía pública

El plan “Cero Colillas” contempla sanciones de hasta 5 UTM para quienes arrojen basura en la vía pública, no recojan heces de mascotas u orinen en espacios abiertos.

Pablo Castillo

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Una colilla en el suelo ya no será un detalle menor en Ñuñoa. La Municipalidad, junto a la Cámara de Comercio de Barrio Italia, activó el plan “Cero Colillas”, que busca erradicar este tipo de residuos del espacio público combinando educación y sanciones que pueden superar los $300 mil.

La iniciativa comenzó en noviembre con un período de marcha blanca enfocado en informar a vecinos y visitantes.

Revisa también

ADN

Terminada la marcha blanca, quienes sean sorprendidos arrojando colillas de cigarro o incurriendo en otras conductas consideradas incívicas arriesgan multas de hasta 5 UTM (cerca de $347.000).

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó al lanzar la campaña que la multa máxima puede alcanzar los $347 mil, especialmente en casos de reincidencia. En una primera infracción, el monto podría rondar los $150 mil.

Como parte de la estrategia preventiva, se están entregando ceniceros portátiles para facilitar que fumadores dispongan correctamente sus residuos. La idea, inspirada en experiencias europeas como Copenhague, apunta a generar un cambio cultural más que solo castigar.

¿Qué conductas sanciona la ordenanza?

  • Arrojar colillas o chicles en la vía pública.
  • No recoger las heces de mascotas.
  • Orinar en espacios abiertos.
  • Otras acciones que afecten la limpieza y convivencia urbana.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad