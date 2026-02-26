Tolerancia cero a las colillas: Ñuñoa aplicará multas de hasta $347 mil por ensuciar la vía pública

Una colilla en el suelo ya no será un detalle menor en Ñuñoa. La Municipalidad, junto a la Cámara de Comercio de Barrio Italia, activó el plan “Cero Colillas”, que busca erradicar este tipo de residuos del espacio público combinando educación y sanciones que pueden superar los $300 mil.

La iniciativa comenzó en noviembre con un período de marcha blanca enfocado en informar a vecinos y visitantes.

Terminada la marcha blanca, quienes sean sorprendidos arrojando colillas de cigarro o incurriendo en otras conductas consideradas incívicas arriesgan multas de hasta 5 UTM (cerca de $347.000).

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó al lanzar la campaña que la multa máxima puede alcanzar los $347 mil, especialmente en casos de reincidencia. En una primera infracción, el monto podría rondar los $150 mil.

Como parte de la estrategia preventiva, se están entregando ceniceros portátiles para facilitar que fumadores dispongan correctamente sus residuos. La idea, inspirada en experiencias europeas como Copenhague, apunta a generar un cambio cultural más que solo castigar.

¿Qué conductas sanciona la ordenanza?