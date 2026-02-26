Soldados israelíes dispararon a niño palestino e impidieron el paso de ambulancias mientras se desangraba hasta morir / MOSAB SHAWER

En noviembre pasado, Jad Jadallah, un adolescente palestino de 14 años, recibió disparos a quemarropa por parte de efectivos israelíes en el campamento de refugiados de al-Far’a, en Cisjordania ocupada.

Tras caer herido en un pasaje estrecho, quedó tendido en el suelo mientras un grupo de soldados cerraba el perímetro e impedía el paso de dos ambulancias palestinas que intentaban asistirlo, publica la BBC.

EL medio británico asegura que de acuerdo con grabaciones y relatos de testigos, los uniformados permanecieron alrededor del menor durante al menos 45 minutos, mientras este perdía sangre por una o varias heridas de bala.

El Ejército israelí (IDF) sostuvo que el adolescente había arrojado una piedra, acción que, conforme a sus normas de enfrentamiento, podría habilitar el uso de fuerza letal.

No obstante, videos del lugar muestran a un soldado dejando un objeto junto al cuerpo del joven después de los disparos y fotografiándolo a continuación.

En términos estadísticos, su muerte se enmarca en un patrón más amplio. Datos de Naciones Unidas indican que el año pasado 55 menores murieron a manos de fuerzas israelíes en Cisjordania y que, desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, la cifra asciende a 227.

Sin embargo, el caso presenta elementos particulares. Por un lado, el prolongado lapso en que el adolescente permaneció sin asistencia médica, rodeado de soldados. Por otro, la abundancia de registros audiovisuales del hecho, cuya autenticidad fue verificada por la BBC.

Video captó el momento previo

Una cámara de seguridad captó el instante previo a los disparos. En las imágenes se observa a tres menores en la esquina de un callejón, mirando hacia la derecha, dirección por la que, según testigos, habían pasado vehículos militares poco antes.

Sin que los adolescentes lo advirtieran, cuatro soldados permanecían ocultos a escasa distancia, protegidos tras un muro. Los dos acompañantes de Jad los detectaron primero y huyeron cuesta arriba. Él, en cambio, no los vio o reaccionó demasiado tarde.

El IDF describió al niño como un “terrorista” que “intentó atacar a la fuerza”. La familia rechaza esa versión y sostiene que el material grabado evidencia que un soldado colocó una piedra junto al cuerpo antes de fotografiarlo.