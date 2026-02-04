;

Ataques israelíes en Gaza dejan 21 palestinos muertos, incluido un bebé de cinco meses

Los ataques han continuado pese al “alto el fuego” anunciado por Donald Trump, sumando más de 500 fallecidos.

Pablo Castillo

Palestinos despiden a las víctimas mientras los cuerpos de siete personas, entre ellas niños, que perdieron la vida en un ataque israelí pese al alto el fuego, son trasladados al Hospital Al-Shifa para los procedimientos funerarios, en Ciudad de Gaza. (Foto de Khames Alrefi/Anadolu vía Getty Images)

Palestinos despiden a las víctimas mientras los cuerpos de siete personas, entre ellas niños, que perdieron la vida en un ataque israelí pese al alto el fuego, son trasladados al Hospital Al-Shifa para los procedimientos funerarios, en Ciudad de Gaza. (Foto de Khames Alrefi/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Al menos 21 palestinos han muerto desde las primeras horas de este miércoles a causa de bombardeos israelíes en Gaza, a pesar del alto el fuego vigente desde octubre. Entre las víctimas se cuentan seis niños, según información de fuentes sanitarias locales.

Uno de los menores fallecidos es un lactante de cinco meses, identificado como Saqr Badr al Hattu. El balance incluye además a una mujer de 55 años y a un paramédico que perdió la vida tras ser alcanzado mientras prestaba auxilio a personas heridas.

Los ataques se han concentrado en áreas con tiendas de campaña y viviendas, principalmente en Jan Yunis, en el sur de la Franja, así como en sectores de Ciudad de Gaza. Ambas zonas se encuentran dentro del territorio que Israel no mantiene bajo control directo.

Desde la Defensa Civil Palestina en Gaza, un portavoz señaló a Al Jazeera que una parte importante de las víctimas se localiza dentro de la llamada “línea amarilla”.

Esto último es el límite al que se replegó el ejército israelí durante la primera etapa del alto el fuego. Asimismo, advirtió que existen múltiples denuncias de personas desaparecidas en ese mismo sector.

Una mujer con el cadáver de un bebé muerto en los bombardeos, este miércoles en Ciudad de Gaza. (Foto de Khames Alrefi/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Más de 550 palestinos muertos desde el inicio del “alto el fuego”

El Ministerio de Salud palestino informó que las fuerzas israelíes han matado a más de 550 palestinos desde el inicio del “alto el fuego”.

Desde que comenzó el alto el fuego, presentado por un representante de Donald Trump como “el fin de la guerra”, cuando Israel comunica que sus tropas han sufrido un ataque en Gaza suele incrementar en las horas posteriores, en represalia, la intensidad de sus bombardeos diarios.

Sucedió el pasado noviembre, en la jornada más letal del alto el fuego: una intensa oleada de ataques por tierra y aire causó más de 100 muertos, en su mayoría menores y mujeres. En los dos años previos de ofensiva militar murieron cerca de 72.000 gazatíes.

