SEC amplía sanciones por mega apagón en Chile: emite dos nuevas multas por más de $8 mil millones

Con las multas aplicadas el pasado 20 de febrero, el total de sanciones supera los $29 mil millones.

Juan Castillo

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) amplió las sanciones por el mega apagón del 25 de febrero de 2025, incorporando dos nuevas multas que superan los $8 mil millones.

El evento dejó sin suministro eléctrico al 98,5% del país durante varias horas, transformándose en uno de los cortes más extensos de la historia reciente.

Según informó el organismo fiscalizador, las empresas CGE Transmisión y Engie Energía fueron sancionadas con 60 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) cada una, equivalentes a cerca de $4.176 millones por compañía. El motivo: deficiencias en la mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA, clave para la operación y recuperación del sistema eléctrico.

Investigación en curso y responsabilidades técnicas

Estas nuevas sanciones se suman a las aplicadas el pasado 20 de febrero, cuando la SEC multó a Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, además de a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. Con ello, el total de sanciones supera los $29 mil millones.

La superintendenta Marta Cabeza Vargas explicó que “estas nuevas multas se suman a las ya aplicadas la semana pasada, porque forman parte de la misma investigación”. En ese contexto, detalló que el proceso consideró “el análisis exhaustivo de miles de antecedentes técnicos y operativos”, lo que permitió establecer responsabilidades claras respecto al origen, extensión y duración del apagón.

Desde la SEC recalcaron que el foco de la investigación no está solo en la falla inicial, sino también en la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante contingencias de gran magnitud. La autoridad subrayó que la adecuada mantención de los sistemas de respaldo es clave para evitar colapsos prolongados del servicio.

En esa línea, Marta Cabeza Vargas advirtió que el proceso aún no concluye y que existen empresas que mantienen formulaciones de cargo vigentes desde agosto del año pasado. “La investigación aún no se ha cerrado completamente”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de nuevas sanciones.

¿Crees que estas multas son suficientes para evitar un nuevo apagón de gran magnitud en Chile o se requieren cambios más profundos en el sistema eléctrico?

