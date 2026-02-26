;

Salieron caminando: revelan momento EXACTO en que reos se fugan de exPenitenciaría vestidos de gendarmes

Por esta fuga, se removió al director regional Metropolitano, y ya se emitieron ordenes de detención.

Juan Castillo

Una grave vulneración a los protocolos de seguridad quedó al descubierto el pasado miércoles, luego de confirmarse la fuga de dos reos desde la exPenitenciaría de Santiago, actual Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

Los internos lograron abandonar el recinto vestidos como funcionarios de Gendarmería, utilizando nada menos que la puerta principal del penal.

El hecho generó inmediata alarma en las autoridades penitenciarias y de seguridad, considerando que la evasión se concretó sin uso de fuerza visible y aprovechando una aparente normalidad en los controles internos.

Según se detalló, los dos internos escaparon del recinto usando vestimenta de gendarmes y salieron por la puerta principal, una maniobra que quedó registrada y que hoy es clave para la investigación en curso.

Investigación apunta a fallas graves en los controles internos

La evasión desde el recinto —uno de los más antiguos y simbólicos del país— encendió las alertas sobre posibles responsabilidades administrativas y eventuales redes de apoyo internas. Desde Gendarmería se activaron de inmediato los protocolos correspondientes, mientras que el caso quedó en manos del Ministerio Público.

Esta fuga abre la interrogante sobre cómo los reos accedieron a la indumentaria oficial y si existió colaboración externa o interna para concretar la fuga.

En paralelo, se desplegó un amplio operativo policial para dar con el paradero de los prófugos, incluyendo revisiones de cámaras de seguridad, control de rutas y coordinación con distintas unidades especializadas. El caso también motivó una revisión exhaustiva de los procedimientos de ingreso y salida del penal.

La investigación busca determinar responsabilidades concretas y establecer si este hecho responde a una acción aislada o a un problema más profundo dentro del recinto.

