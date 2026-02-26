;

SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras temblor registrado en el norte del país

Senapred dio a conocer más detalles del sismo.

Juan Castillo

A primera hora de este jueves 26 de febrero, un temblor se registró en el norte del país.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 5,0.

En tanto, su epicentro se ubicó a 63 kilómetros al sureste de Quillagua, en la región de Antofagasta.

Ante este escenario, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

