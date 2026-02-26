Nuevos registros audiovisuales han puesto en el ojo público un violento incidente vial protagonizado por el exejecutivo de la WWE, Vince McMahon. Un video de la policía estatal de Connecticut, recientemente liberado, muestra el momento exacto en que el empresario de 80 años estrella su deportivo de lujo contra la parte trasera de otro vehículo. El accidente ocurrió en la Merritt Parkway, a la altura de Westport, mientras McMahon circulaba a una velocidad superior a los 160 km/h.

Las imágenes de la cámara del tablero policial captaron cómo el Bentley Continental GT 2024 de McMahon —valorado en más de 300.000 dólares— aceleró y frenó abruptamente, sin lograr evitar la colisión con un BMW. Tras el impacto, el vehículo del magnate se desvió hacia una barrera de seguridad, regresando a la pista en medio de una densa nube de escombros y tierra. Pese a la magnitud del choque, ocurrido el pasado 24 de julio, no se reportaron heridos de gravedad.

De acuerdo a Associated Press, el encuentro con la autoridad fue registrado íntegramente por cámaras corporales. “¿Por qué conducías a más de 100 mph?”, cuestionó el detective Maxwell Robins tras alcanzar el auto destrozado. Ante la interrogante, McMahon justificó su prisa argumentando motivos familiares: “Me alegraron el cumpleaños de mi nieta”, respondió el exdirigente, explicando que se dirigía a visitarla.

Polémica por la persecución y cargos legales

Aunque la policía estatal aclaró que el incidente no fue técnicamente una “persecución” (ya que no hubo un intento de fuga activa), el diálogo en el video sugiere una tensión distinta. “Estoy intentando alcanzarte y sigues huyendo”, le espetó el oficial Robins al empresario. McMahon, por su parte, negó cualquier intención de escape: “No, no, no. No intento dejarte atrás”, aseguró, añadiendo que simplemente no había conducido su rápido vehículo en mucho tiempo.

A raíz del choque, McMahon fue citado por conducción temeraria y por no mantener la distancia de seguridad. No obstante, según confirmó su abogado Mark Sherman, en octubre pasado un juez le otorgó el beneficio de un programa de libertad condicional previo al juicio. Si el empresario completa con éxito este proceso y realiza una donación de 1.000 dólares a una entidad benéfica, los cargos serán eliminados de su expediente oficial en octubre de este año.

Vince McMahon smashes Bentley into car at 100mph pic.twitter.com/RugkhosNUU — non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 22, 2026

Un contexto de crisis para el magnate

El accidente se produjo en un momento crítico para la figura de la lucha libre mundial. McMahon renunció a la WWE en 2022 y a TKO Group Holdings en 2024, tras enfrentar graves acusaciones de conducta sexual inapropiada y abuso. Coincidentemente, el día del siniestro en Connecticut coincidió con el fallecimiento en Florida de otra leyenda de la industria, Hulk Hogan, víctima de un ataque cardíaco.