;

Tras “una valiente batalla contra el cáncer”: muere exchica reality a los 34 años

La noticia se dio a conocer por medio de las redes sociales de la influencer.

Sebastián Escares

Tras “una valiente batalla contra el cáncer”: muere exchica reality a los 34 años

La exchica reality y creadora de contenidos Cas Lacelle falleció a los 34 años de edad luego de enfrentar un agresivo cáncer de ovario.

La noticia fue ratificada por su círculo cercano, detallando que el deceso ocurrió el pasado 11 de febrero tras enfrentar la grave enfermedad, la cual fue diagnosticada en mayo del 2025.

Revisa también:

ADN

Lacelle se hizo principalmente conocida por su participación en el reality estadounidense “Grand Cayman: Secrets in Paradise”.

Durante el último tiempo, a través de sus plataformas digitales, documentó desde su cirugía de emergencia para extirpar un tumor hasta los complejos ciclos que enfrentó de quimioterapia.

“Deja atrás un legado que no se puede medir”

La confirmación de su partida se realizó mediante un emotivo comunicado en su cuenta oficial de Instagram. “Es con profunda tristeza que compartimos la noticia de que nuestra querida Cass ha fallecido después de su corta pero increíblemente valiente batalla contra el cáncer”, mencionan.

“Cass Lacelle deja atrás un legado que no se puede medir. Ella es la definición de memorable; en solo 34 años, tuvo un impacto extraordinario en todos los que se cruzaron en su camino”, agregaron en el comunicado.

El mensaje culmina manifestando que “ella nos enseñó que la vida es preciosa, destinada a ser abrazada de todo corazón y nunca desperdiciada... Cass tenía un raro don para hacer que la gente se sintiera realmente viva y reunir a todos, ella era el pegamento”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad