Tras “una valiente batalla contra el cáncer”: muere exchica reality a los 34 años

La exchica reality y creadora de contenidos Cas Lacelle falleció a los 34 años de edad luego de enfrentar un agresivo cáncer de ovario.

La noticia fue ratificada por su círculo cercano, detallando que el deceso ocurrió el pasado 11 de febrero tras enfrentar la grave enfermedad, la cual fue diagnosticada en mayo del 2025.

Lacelle se hizo principalmente conocida por su participación en el reality estadounidense “Grand Cayman: Secrets in Paradise”.

Durante el último tiempo, a través de sus plataformas digitales, documentó desde su cirugía de emergencia para extirpar un tumor hasta los complejos ciclos que enfrentó de quimioterapia.

“Deja atrás un legado que no se puede medir”

La confirmación de su partida se realizó mediante un emotivo comunicado en su cuenta oficial de Instagram. “Es con profunda tristeza que compartimos la noticia de que nuestra querida Cass ha fallecido después de su corta pero increíblemente valiente batalla contra el cáncer”, mencionan.

“Cass Lacelle deja atrás un legado que no se puede medir. Ella es la definición de memorable; en solo 34 años, tuvo un impacto extraordinario en todos los que se cruzaron en su camino”, agregaron en el comunicado.

El mensaje culmina manifestando que “ella nos enseñó que la vida es preciosa, destinada a ser abrazada de todo corazón y nunca desperdiciada... Cass tenía un raro don para hacer que la gente se sintiera realmente viva y reunir a todos, ella era el pegamento”.