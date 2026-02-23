;

VIDEO. No resultó como se esperaba: así fue el encuentro de “therians” en Barcelona que terminó con detenidos

Cerca de tres mil personas se desplazaron hasta el Arc de Triomf, lugar que se estableció como punto de encuentro.

Sebastián Escares

No resultó como se esperaba: así fue el encuentro de “therians” en Barcelona que terminó con detenidos

El fenómeno de los “therians” ya ha traspasado fronteras. De hecho en Chile ya se han divisado a algunos jóvenes utilizando máscaras de animales y adoptando algunas actitudes de ciertas especies.

En la ciudad de Barcelona, en España, se programó para este fin de semana el primer encuentro de therians de la urbe europea. Para la congregación se estableció el Arc Triomf como punto de encuentro.

Revisa también:

ADN

Al lugar se desplazaron cerca de tres mil personas, quienes en su mayoría eran menores de edad. No obstante, lo que llamó profundamente la atención del encuentro es que no se presentó ningún therian.

Según señaló El País, pese a la alta cantidad de asistentes, entre ellos no había ningún therian, sino que eran personas curiosas que los esperaban para grabarlos.

No obstante, con el pasar de las horas, se produjeron una serie de enfrentamientos entre los asistentes. De hecho, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra (policía propia de la Generalidad de Cataluña) tuvieron que intervenir para poder dispersar a las personas del lugar.

Además, el encuentro de therians terminó con cinco personas detenidas, de los cuales tres eran menores de edad. Todo esto, luego de que no se presentara ningún therian al punto de encuentro.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad