No resultó como se esperaba: así fue el encuentro de “therians” en Barcelona que terminó con detenidos

El fenómeno de los “therians” ya ha traspasado fronteras. De hecho en Chile ya se han divisado a algunos jóvenes utilizando máscaras de animales y adoptando algunas actitudes de ciertas especies.

En la ciudad de Barcelona, en España, se programó para este fin de semana el primer encuentro de therians de la urbe europea. Para la congregación se estableció el Arc Triomf como punto de encuentro.

Al lugar se desplazaron cerca de tres mil personas, quienes en su mayoría eran menores de edad. No obstante, lo que llamó profundamente la atención del encuentro es que no se presentó ningún therian.

Según señaló El País, pese a la alta cantidad de asistentes, entre ellos no había ningún therian, sino que eran personas curiosas que los esperaban para grabarlos.

No obstante, con el pasar de las horas, se produjeron una serie de enfrentamientos entre los asistentes. De hecho, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra (policía propia de la Generalidad de Cataluña) tuvieron que intervenir para poder dispersar a las personas del lugar.

Además, el encuentro de therians terminó con cinco personas detenidas, de los cuales tres eran menores de edad. Todo esto, luego de que no se presentara ningún therian al punto de encuentro.