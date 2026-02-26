Presidente del Foro Económico Mundial renuncia por su relación con Jeffrey Epstein

Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial (WEF, por sus sigles en inglés), que organiza cada año la cumbre de Davos en Suiza, anunció su renuncia tras las revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, afirmó el exministro de Relaciones Exteriores noruego en un comunicado.

“Ahora, es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, añadió.

La organización confirmó la salida del ejecutivo, quien perteneció más de ocho años a la misma, y anunció que el miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi, ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo interino.

“El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente”, señalaron los copresidentes del órgano, el magnate suizo de la industria farmacéutica André Hoffmann y el presidente de la compañía estadounidense de inversiones BlackRock, Larry Fink.