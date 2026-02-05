;

J. K. Rowling reacciona tras ser mencionada en los documentos de Jeffrey Epstein

Según los correos, se habría solicitado un acceso especial para un estreno de “Harry Potter”.

José Campillay

J. K. Rowling reacciona tras ser mencionada en los documentos de Jeffrey Epstein

El caso de Jeffrey Epstein sigue dando mucho de qué hablar en todo el mundo, con imágenes y nombres que salen a la luz generando cada vez más revuelo.

Como suele suceder en este tipo de hechos de gran calibre, hay varios rumores y especulaciones que rodean la información oficial, iniciando más de alguna polémica que obliga a aclarar algunas situaciones.

Precisamente eso es lo que ocurre con J. K. Rowling, conocida por ser la autora de los libros de Harry Potter, a quien se le atribuye una conexión con el magnate condenado por delitos sexiales.

Todo esto, debido a que la británica aparece mencionada en los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mencionando un intento fallido para que Epstein asista a un estreno de la exitosa saga mágica en Broadway.

Revisa también:

ADN

Los archivos en cuestión dan cuenta de correos de 2018, cuando Peggy Siegal, colaboradora de Jeffrey, solicitó boletos para un “amigo muy importante” al productor Colin Callender de Playground Entertainment.

Un punto a destacar, es que la obra de teatro aludida, Harry Potter y el legado maldito, estaba planificada para el 22 de abril de 2018, fecha posterior a la condena del magnate.

En definitiva, tal y como aclaran los propios documentos policiales, el hombre recibió entradas equivocadas y fue rechazado en la puerta, ya que su nombre no figuraba en la lista oficial de invitados.

La respuesta de la escritora

Frente a este escenario que encendió una gran controversia, fue la propia Rowling quien salió al paso para rechazar categóricamente cualquier nexo con Jeffrey Epstein.

A través de su cuenta de X, la también guionista catalogó las especulaciones como “una tontería“, negando incluso haber conocido al pederasta fallecido en 2019.

Ni yo ni nadie de mi equipo conocimos, nos comunicamos ni invitamos a Jeffrey Epstein a nada”, aclaró, a pesar de lo expuesto en los textos.

En esta línea, fuentes especializadas y con acceso a fuentes cercanas a los involucrados directos como Variety y Deadline, confirman que los productores actuaron sin conocimiento de la identidad de Epstein, y aseguran que la autora no participó en la gestión de invitaciones.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad