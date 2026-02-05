J. K. Rowling reacciona tras ser mencionada en los documentos de Jeffrey Epstein

El caso de Jeffrey Epstein sigue dando mucho de qué hablar en todo el mundo, con imágenes y nombres que salen a la luz generando cada vez más revuelo.

Como suele suceder en este tipo de hechos de gran calibre, hay varios rumores y especulaciones que rodean la información oficial, iniciando más de alguna polémica que obliga a aclarar algunas situaciones.

Precisamente eso es lo que ocurre con J. K. Rowling, conocida por ser la autora de los libros de Harry Potter, a quien se le atribuye una conexión con el magnate condenado por delitos sexiales.

Todo esto, debido a que la británica aparece mencionada en los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mencionando un intento fallido para que Epstein asista a un estreno de la exitosa saga mágica en Broadway.

Los archivos en cuestión dan cuenta de correos de 2018, cuando Peggy Siegal, colaboradora de Jeffrey, solicitó boletos para un “amigo muy importante” al productor Colin Callender de Playground Entertainment.

Un punto a destacar, es que la obra de teatro aludida, Harry Potter y el legado maldito, estaba planificada para el 22 de abril de 2018, fecha posterior a la condena del magnate.

En definitiva, tal y como aclaran los propios documentos policiales, el hombre recibió entradas equivocadas y fue rechazado en la puerta, ya que su nombre no figuraba en la lista oficial de invitados.

La respuesta de la escritora

Frente a este escenario que encendió una gran controversia, fue la propia Rowling quien salió al paso para rechazar categóricamente cualquier nexo con Jeffrey Epstein.

A través de su cuenta de X, la también guionista catalogó las especulaciones como “una tontería“, negando incluso haber conocido al pederasta fallecido en 2019.

“Ni yo ni nadie de mi equipo conocimos, nos comunicamos ni invitamos a Jeffrey Epstein a nada”, aclaró, a pesar de lo expuesto en los textos.

En esta línea, fuentes especializadas y con acceso a fuentes cercanas a los involucrados directos como Variety y Deadline, confirman que los productores actuaron sin conocimiento de la identidad de Epstein, y aseguran que la autora no participó en la gestión de invitaciones.