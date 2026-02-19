;

Terremoto mediático en Reino Unido: detienen al expríncipe Andrés por vínculos con Jeffrey Epstein

El exduque de York fue arrestado tras un operativo en Sandringham.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Max Mumby/Indigo

La policía británica detuvo este jueves a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en el marco de una investigación por presunta conducta inapropiada en cargo público vinculada a sus relaciones con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

El operativo se realizó a primera hora en la residencia de Sandringham, recogió El País, en el condado de Norfolk, donde el expríncipe vive desde que fue apartado de sus funciones oficiales y despojado de sus títulos honoríficos tras el escándalo por el caso Epstein. Según reportes, al menos ocho vehículos policiales participaron en el procedimiento.

ADN

Getty Images / Davidoff Studios Photography

En un comunicado, la policía de Thames Valley confirmó la detención de “un individuo de alrededor de sesenta años en Norfolk, bajo sospecha de conducta inapropiada en cargo público”, además de informar que se realizan registros en propiedades ubicadas en Berkshire y Norfolk.

ADN

Las autoridades no entregaron oficialmente el nombre del arrestado, amparándose en la normativa vigente, aunque medios británicos identificaron al duque de York como el implicado.

El arresto se produjo el mismo día en que Andrés cumplía 66 años, lo que agudizó el impacto político y mediático del hecho. Horas antes, el primer ministro Keir Starmer declaró en una entrevista con la BBC que “nadie está por encima de la ley”, en alusión a las investigaciones en curso.

La detención abre un nuevo capítulo en la crisis que afecta a la familia real británica desde que salieron a la luz los vínculos entre Andrés y Epstein, un caso que ya había provocado su retiro de la vida pública y un fuerte deterioro en la imagen de la monarquía.

