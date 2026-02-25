NMIXX recibe inesperado gesto de Myriam Hernández tras exitoso debut en Festival de Viña 2026
La histórica presentación del grupo de K-pop sumó un inesperado gesto de la baladista chilena.
La histórica presentación de NMIXX en el Festival de Viña del Mar 2026 no solo dejó ovaciones en la Quinta Vergara y una comentada colaboración con Kidd Voodoo.
Horas después del show, fue una fotografía la que terminó por sellar la noche como uno de los hitos del certamen.
En la imagen, compartida como historia de Instagram por el grupo, se ven las seis integrantes del grupo surcoreano sosteniendo regalos de Myriam.
El vínculo entre ambas no es nuevo. En conferencias previas, las integrantes de NMIXX recordaron que en 2025 asistieron como público a la presentación de la cantante chilena y la calificaron como “legendaria”, asegurando que aprendieron mucho de su desplante escénico.
