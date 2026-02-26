;

VIDEO. Oportunidad de oro para Damián Pizarro en Racing: su delantero titular salió en camilla en el último partido

El formado en Colo Colo no ha sumado siquiera citaciones en la “Academia”, pero tras la lesión de Adrián Martínez su panorama podría cambiar por completo.

Javier Catalán

Fotos: @racing y @SC_ESPN

Fotos: @racing y @SC_ESPN

Damián Pizarro continúa atravesando un complejo momento en su carrera. Cuando parecía que su llegada a Argentina podía darle más oportunidades, las cosas no han resultado como se esperaba.

Desde que fichó por Racing Club, cedido desde Udinese, el delantero formado en Colo Colo ni siquiera ha sido citado por Gustavo Costas, quien según reportes desde Argentina, aún no lo considera en condiciones físicas para competir.

Sin embargo, este jueves el panorama podría cambiar por completo. En el empate 1-1 ante Independiente Rivadavia, el conjunto de Avellaneda perdió a su goleador.

Revisa también:

ADN

Antes del término del primer tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez, quien llegaba con lo justo al compromiso, debió abandonar la cancha en camilla y entre lágrimas debido a una lesión muscular.

Con esta situación, Racing se quedó sin centros delanteros en la banca. De hecho, debió ingresar Tomás Conechny, un extremo, ante la falta de un “9” natural.

Ahora, Pizarro podría tener su gran oportunidad de, al menos, ser citado para el próximo encuentro, que disputarán el martes 10 de marzo ante Sarmiento de Junín.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad