Damián Pizarro continúa atravesando un complejo momento en su carrera. Cuando parecía que su llegada a Argentina podía darle más oportunidades, las cosas no han resultado como se esperaba.

Desde que fichó por Racing Club, cedido desde Udinese, el delantero formado en Colo Colo ni siquiera ha sido citado por Gustavo Costas, quien según reportes desde Argentina, aún no lo considera en condiciones físicas para competir.

Sin embargo, este jueves el panorama podría cambiar por completo. En el empate 1-1 ante Independiente Rivadavia, el conjunto de Avellaneda perdió a su goleador.

Antes del término del primer tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez, quien llegaba con lo justo al compromiso, debió abandonar la cancha en camilla y entre lágrimas debido a una lesión muscular.

🚨 ALARMAS ENCENDIDAS POR UNO DE LOS MEJORES DELANTEROS DE AMÉRICA: MARAVILLA MARTÍNEZ SE LESIONÓ Y DEJÓ EL CAMPO DE JUEGO EN CAMILLA Y ENTRE LÁGRIMAS. 🚨



Con esta situación, Racing se quedó sin centros delanteros en la banca. De hecho, debió ingresar Tomás Conechny, un extremo, ante la falta de un “9” natural.

Ahora, Pizarro podría tener su gran oportunidad de, al menos, ser citado para el próximo encuentro, que disputarán el martes 10 de marzo ante Sarmiento de Junín.