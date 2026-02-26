“Me encanta escuchar pifias”: las redes sociales explotan tras la presentación de Asskha Sumathra en Viña 2026 / Oscar Guerra

El Festival de Viña del Mar vivió la primera polémica del 2026. La presentación de Asskha Sumathra fue cortada antes de tiempo, provocando las pifias en la Quinta Vergara.

En redes sociales el panorama no fue diferente, ya que cientos de usuarios desaprobaron a la producción del Festival por la decisión tomada con la humorista que se llevó Gaviota de Plata y Oro por su presentación.

“Que falta de respeto para la Asskha”; “Que injusto que hayan sacado a la Asskha si la gente estaba riéndose”; “Tremenda censura”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.

Lee el resto de reacciones aquí:

Me encanta escuchar pifeos porque sacaron a la Asskha manifiesten su descontento nomas #VinaDelMar2026 — tobito (@almaretorica) February 26, 2026

Qué instrucciones recibieron los animadores para cortar rutina de Asskha Sumatra?, ¿quién dió esa instrucción?, ¿qué motivos tuvo Mega?, ¿alguien del jurado se enojo? #Viña2026 — Hernán Moctezuma (@HernanMoctezuma) February 26, 2026