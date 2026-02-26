;

“Me encanta escuchar pifias”: las redes sociales explotan tras la presentación de Asskha Sumathra en Viña 2026

La humorista vivió un momento incómodo al ser ‘cortada’ en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar.

Nicolás Lara Córdova

“Me encanta escuchar pifias”: las redes sociales explotan tras la presentación de Asskha Sumathra en Viña 2026

“Me encanta escuchar pifias”: las redes sociales explotan tras la presentación de Asskha Sumathra en Viña 2026 / Oscar Guerra

El Festival de Viña del Mar vivió la primera polémica del 2026. La presentación de Asskha Sumathra fue cortada antes de tiempo, provocando las pifias en la Quinta Vergara.

En redes sociales el panorama no fue diferente, ya que cientos de usuarios desaprobaron a la producción del Festival por la decisión tomada con la humorista que se llevó Gaviota de Plata y Oro por su presentación.

Revisa también:

ADN

“Que falta de respeto para la Asskha”; “Que injusto que hayan sacado a la Asskha si la gente estaba riéndose”; “Tremenda censura”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.

Lee el resto de reacciones aquí:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad