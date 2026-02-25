;

Con Mon Laferte, Chico Trujillo y más guiños a la música chilena: Juanes dominó al ‘Monstruo’ de Viña 2026

El artista colombiano demostró su jerarquía sobre el escenario de la Quinta Vergara con un repertorio lleno de éxitos.

Nicolás Lara Córdova

Juanes llegó este miércoles a Quinta Vergara con la misión de enamorar al ‘Monstruo’ y no tan solo hizo eso, sino que lo dominó.

Con una mezcla de rock y cumbia, el artista colombiano mostró un show redondo, donde tocó sus mejores hits y, además, aprovechó de realizar diversos guiños a la música chilena.

En los primeros minutos de su show, al momento de interpretar Fotografía Juanes invitó al escenario a Mon Laferte. La artista nacional provocó un alboroto en la Quinta Vergara y fue aplaudida por todo el público asistente y generó una reacción positiva en las redes sociales.

El colombiano continuó sorprendiendo a la Quinta Vergara, ya que en el momento de interpretar Para tu amor, Juanes bajó del escenario y cantó su canción junto a los fanáticos. Dejando un momento único para la historia del Festival.

Eso sí, esta no sería la única sorpresa de la noche. Momentos antes de interpretar La camisa negra, Juanes hizo un cover inédito. Loca de Chico Trujillo se tomó el escenario de Viña 2026 e hizo bailar a todos en una mezcla de cumbia colombiana y chilena.

La noche fue cerrada de gran manera con un doble y merecido premio: la Gaviota de Plata y Oro. Sin duda, la quinta presentación de Juanes en Viña del Mar quedará marcada en la historia del certamen de la Ciudad Jardín.

