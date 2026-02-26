Marta Larraechea es dada de alta tras 22 días en la UCI: sufrió severo shock anafiláctico tras picadura de abeja

Luego de una extensa batalla por su salud que se prolongó por más de tres semanas, la ex primera dama Marta Larraechea recibió el alta médica durante la jornada de este jueves. La esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle permaneció internada durante 22 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Alemana, donde ingresó bajo un diagnóstico de extrema gravedad que la mantuvo en riesgo vital durante gran parte de su estancia.

La emergencia comenzó el pasado 4 de febrero, cuando la exautoridad de 81 años fue trasladada de urgencia desde la Región de Valparaíso. El origen de su crisis fue la picadura de una abeja, la cual desencadenó un shock anafiláctico severo. Debido a la magnitud de la reacción alérgica, Larraechea desarrolló complicaciones cardíacas que la mantuvieron en una situación crítica y con pronóstico reservado durante diez días consecutivos.

Según un comunicado emitido por su familia, la recuperación de la ex primera dama ha sido calificada como excepcional. El documento destaca que el alta se concreta “contra todos los pronósticos y las bajas probabilidades que tenía de tener una buena recuperación”. En el texto, sus cercanos atribuyeron este desenlace al compromiso del equipo médico, la fortaleza de Larraechea y las múltiples muestras de cariño recibidas.

El recorrido de una emergencia regional

El accidente se produjo mientras Larraechea se encontraba en la zona costera, lo que obligó a una rápida coordinación asistencial. Inicialmente, fue atendida en un consultorio de Santo Domingo, para luego ser derivada de urgencia al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Dada la complejidad de su estado y la necesidad de soporte avanzado, se determinó su traslado definitivo hacia la Clínica Alemana en la capital.

La familia Frei Larraechea aprovechó la instancia para agradecer públicamente a los profesionales de la salud de los tres centros que intervinieron en el proceso. “Hoy puede volver a su casa a continuar con su rehabilitación”, confirmaron en la misiva, subrayando que, tras superar la fase crítica, el foco estará puesto ahora en su recuperación física en el hogar.