Tres recintos de salud chilenos son elegidos entre los 250 mejores del mundo

La medicina chilena ha logrado un hito histórico en la arena internacional. Por octavo año consecutivo, la revista Newsweek, en colaboración con la firma de datos Statista, presentó su clasificación de los mejores centros de salud del mundo, donde tres instituciones chilenas consiguieron ubicarse dentro del selecto Top 250 global. El análisis, que evaluó a cerca de 2.500 recintos en 32 países, ratifica la competitividad y los estándares de calidad de la red sanitaria nacional.

El liderazgo local lo encabeza la Clínica Alemana de Vitacura, que se posicionó en el casillero 121° del mundo. Este resultado no solo la convierte en el mejor centro asistencial de Chile, sino que la sitúa como la quinta mejor institución de Latinoamérica, superada únicamente por cuatro hospitales brasileños. Junto a ella, el Hospital Clínico de la Universidad Católica alcanzó el puesto 200°, seguido por la Clínica Alemana de La Dehesa, que cerró la presencia nacional en el ranking mundial en el lugar 244°.

De acuerdo con la metodología del estudio, cada institución fue sometida a una rigurosa evaluación basada en cuatro pilares fundamentales: recomendaciones de expertos internacionales, métricas de calidad hospitalaria, datos sobre la experiencia directa de los pacientes y un exhaustivo cuestionario de satisfacción. En la región, Chile compartió el protagonismo con Brasil, Colombia y México, los únicos países latinoamericanos incluidos en la medición.

Referentes mundiales y el podio local

A nivel global, la Clínica Mayo (EE. UU.) mantuvo su hegemonía en el primer lugar, seguida por la Red Universitaria de Salud de Toronto (Canadá) y la Clínica Cleveland (EE. UU.). En otros continentes, destacaron el Hospital Universitario Karolinska de Suecia y el Centro Médico Sheba de Israel. El ranking de Newsweek subraya que alcanzar estas posiciones requiere de una combinación de innovación tecnológica y una atención humanizada que resuene en los indicadores de los usuarios.

Además del listado principal de las 250 mejores del planeta, la publicación elaboró una clasificación específica por país. En el caso de Chile, se destacó la solvencia de otros recintos que, aunque fuera del ranking global, lideran la calidad a nivel interno. Entre ellos figuran el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la Clínica Las Condes y el Hospital del Salvador, este último resaltando dentro de la red pública de salud.

Top 10 de Chile:

