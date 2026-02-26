Lo habrían emboscado tras riña: dos hermanos se entregan por el homicidio de joven en Osorno

Un joven de 27 años fue asesinado a balazos durante la madrugada en las cercanías del puente Chaurakawin, en Osorno, en un hecho que estaría vinculado a una disputa previa entre conductores.

El ataque ocurrió alrededor de las 00:30 horas en Rahue Bajo, cuando la víctima se desplazaba en su automóvil y fue interceptada por otro vehículo que le bloqueó el paso. Desde ese auto descendió un sujeto que abrió fuego, provocándole la muerte en el lugar.

Minutos antes del crimen, trabajadores de una bencinera del sector habían alertado a Carabineros por una violenta discusión entre dos conductores, quienes se enfrentaron con palos y causaron daños a sus vehículos antes de retirarse.

Con el paso de las horas, testigos advirtieron que uno de los autos involucrados en esa riña coincidía con el utilizado en el ataque.

Las diligencias de la Policía de Investigaciones permitieron establecer que la víctima murió a causa de un disparo en el tórax y que el homicidio estaría relacionado con conflictos previos entre los involucrados, por lo que no se descarta que el ataque haya sido parte de una emboscada.

Durante la mañana, dos hermanos de 23 y 26 años se presentaron voluntariamente ante la policía y fueron detenidos como presuntos responsables del crimen. La Fiscalía indicó que ambos serán formalizados.