Descubren droga oculta en urnas durante control vehicular en la Carretera Austral

Un procedimiento policial realizado en la Carretera Austral terminó con el hallazgo de más de cuatro kilos de cannabis ocultos al interior de ataúdes que eran transportados en un camión de carga.

El operativo dejó tres personas detenidas y la incautación de la sustancia ilícita, Asín lo señaló el fiscal subrogante de Chaitén, Felipe Horn.

“La fiscalía local de Chaitén, Palena y Futaleufú logró la prisión preventiva de tres imputados, quienes se trasladaban a bordo de un camión, en cuya carrocería mantenían diversas urnas”, declaró.

“A través de diligencias investigativas realizadas por personal de Carabineros, se pudo precisar que al interior de estas se mantenían oculto alrededor de cuatro kilos doscientos gramos de marihuana elaborada”, agregó el persecutor.

El control se desarrolló en el marco de servicios preventivos desplegados por Carabineros como parte del plan estival de seguridad, indicó, por su parte, la delegada presidencial provincial de Palena, Marisol Mora.

Cabe indicar que el conductor del camión que transportaba los ataúdes y la droga es un sujeto de 41 años, quien además mantenía una orden de detención vigente por un delito vinculado al tráfico de drogas.

Los otros dos ocupantes del vehículo, de 36 y 40 años, no presentan antecedentes policiales.

Los 3 quedaron en prisión preventiva, mientras que el Tribunal de Garantía otorgó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación respectiva.