;

Descubren droga oculta en urnas durante control vehicular en la Carretera Austral

Tras ser formalizados, 3 sujetos quedaron en prisión preventiva.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Descubren droga oculta en urnas durante control vehicular en la Carretera Austral

Descubren droga oculta en urnas durante control vehicular en la Carretera Austral

02:07

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un procedimiento policial realizado en la Carretera Austral terminó con el hallazgo de más de cuatro kilos de cannabis ocultos al interior de ataúdes que eran transportados en un camión de carga.

El operativo dejó tres personas detenidas y la incautación de la sustancia ilícita, Asín lo señaló el fiscal subrogante de Chaitén, Felipe Horn.

“La fiscalía local de Chaitén, Palena y Futaleufú logró la prisión preventiva de tres imputados, quienes se trasladaban a bordo de un camión, en cuya carrocería mantenían diversas urnas”, declaró.

Revisa también:

ADN

“A través de diligencias investigativas realizadas por personal de Carabineros, se pudo precisar que al interior de estas se mantenían oculto alrededor de cuatro kilos doscientos gramos de marihuana elaborada”, agregó el persecutor.

El control se desarrolló en el marco de servicios preventivos desplegados por Carabineros como parte del plan estival de seguridad, indicó, por su parte, la delegada presidencial provincial de Palena, Marisol Mora.

Cabe indicar que el conductor del camión que transportaba los ataúdes y la droga es un sujeto de 41 años, quien además mantenía una orden de detención vigente por un delito vinculado al tráfico de drogas.

Los otros dos ocupantes del vehículo, de 36 y 40 años, no presentan antecedentes policiales.

Los 3 quedaron en prisión preventiva, mientras que el Tribunal de Garantía otorgó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación respectiva.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad