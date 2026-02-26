“Llevó su celular a un servicio técnico”: La hipótesis detrás de la filtración de fotos de Camila Polizzi

Un nuevo flanco de conflicto, esta vez de carácter privado y digital, afecta a Camila Polizzi. La exfigura política, quien actualmente se desempeña como creadora de contenido, enfrenta la viralización no consentida de una serie de registros fotográficos de corte erótico. El material habría sido capturado originalmente en una sesión profesional realizada en la región del Bío Bío.

La filtración escaló rápidamente a través de diversas comunidades de WhatsApp, donde las imágenes fueron difundidas de manera masiva. Según los antecedentes preliminares, el contenido audiovisual estaba destinado exclusivamente a la plataforma de pago Vodscene, espacio donde la imputada por el denominado “Caso Lencería” comercializa material para adultos.

De acuerdo con informaciónpublicada por el diario La Cuarta, el origen de esta vulneración tendría un componente técnico. Christian Rubio, gerente de medios de Arsmate y Vodscene, entregó detalles sobre cómo el material privado habría salido de la esfera de control de Polizzi. Según el ejecutivo, la filtración ocurrió presuntamente tras una visita de la creadora de contenido a un servicio técnico de telefonía móvil.

Ofensiva legal y molestia de Polizzi

Tras el incidente, la situación ha generado un profundo malestar en el entorno de la exmodelo. Como consignó el medio Glamorama, Polizzi se encuentra “molesta” por la exposición de su intimidad y la afectación de su modelo de negocios digital. Ante este escenario, la involucrada ya se encuentra evaluando el inicio de acciones legales contra quienes resulten responsables de la extracción y posterior difusión de las imágenes.

Este episodio se suma a la compleja realidad judicial que vive Polizzi, quien permanece bajo medidas cautelares por aristas de corrupción pública. Sin embargo, en esta oportunidad, su rol cambia al de víctima de una vulneración de privacidad, delito que en la legislación chilena sanciona el compartir material íntimo sin el consentimiento de los protagonistas.