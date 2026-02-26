;

Fiscalía Occidente reliza diligencias en exPenitenciaría tras fuga de reos

Los internos escaparon disfrazados de gendarmes.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente encabeza un amplio operativo investigativo en la exPenitenciaría de Santiago, luego de la fuga de dos internos de alta peligrosidad que lograron salir del recinto haciéndose pasar por funcionarios de Gendarmería.

El hecho, considerado inédito por las autoridades, activó diligencias inmediatas en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, el penal más antiguo en funcionamiento del país.

La investigación quedó radicada en el foco penitenciario del Ministerio Público y se desarrolla de manera conjunta con la Brigada contra el Crimen Organizado (BRICO) de la Policía de Investigaciones. Los prófugos fueron identificados como Tomás González Quesada, alias “Pelao”, y Juan Abdón Flores Valenzuela, conocido como “Indio Juan”, ambos con condenas por delitos violentos de alto impacto.

Cómo se gestó la fuga y las primeras medidas

Según los antecedentes recabados, la ausencia de los internos fue detectada durante el conteo rutinario de la tarde. Posteriormente, la revisión de las cámaras de seguridad confirmó que ambos salieron por el acceso peatonal del recinto, vistiendo indumentaria similar a la de gendarmes, lo que les permitió eludir los controles internos.

El fiscal regional Marcos Pastén concurrió personalmente al penal para liderar las diligencias y coordinar el trabajo investigativo. Desde Gendarmería, su director nacional Rubén Pérez calificó el hecho como “una fuga sin precedentes” y detalló que “se gesta su planificación desde la Galería 7, con una permanencia de alrededor de tres horas en una zona interna para luego sucesivamente traspasar los controles hasta alcanzar la vía pública vistiendo un uniforme compatible con el atuendo de gendarmes”.

González Quesada cumplía condena por intentar matar a dos carabineros durante un control policial en Ñuñoa, mientras que Flores Valenzuela fue condenado por el homicidio de su expareja en plena vía pública en Puente Alto. La gravedad de sus antecedentes elevó el nivel de alerta y priorizó su captura a nivel nacional.

Como primera medida administrativa, Gendarmería de Chile resolvió la remoción del director regional metropolitano, en el marco de una revisión completa de los protocolos de seguridad y control del recinto.

Las autoridades no descartan nuevas sanciones ni eventuales responsabilidades penales, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los fugados.

