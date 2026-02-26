Jonas Brothers vuelven a Chile en 2026: fecha, lugar y el precio de las entradas / Getty Images

Este jueves 26 de febrero, la emblemática banda estadounidense Jonas Brothers anunció su regreso a Chile para este 2026 en el marco de su nueva gira mundial “JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour”.

El trío compuesto por Kevin, Joe y Nick Jonas aterrizará en Santiago para celebrar dos décadas de trayectoria con un show que promete repasar sus más grandes éxitos.

La cita con la fanaticada chilena quedó fijada para el próximo domingo 10 de mayo en el Movistar Arena, recinto que los hermanos ya han repletado en ocasiones anteriores. Además de su paso por Chile, la banda confirmó presentaciones en Argentina y Brasil durante el mismo mes.

¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

Según se dio a conocer, la preventa, que será exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas de Banco Santander, será el próximo martes 3 de marzo a las 11:00 horas a través de PuntoTicket (disponible aquí).

En tanto, la venta general de entradas será el jueves 5 de marzo a partir de las 11:01 de la mañana, a través de la misma plataforma.

El precio de las entradas varía dependiendo si se compran en preventa o en la venta general. A continuación, el detalle: