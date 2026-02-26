26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR Pablo Chill-e realiza conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO / Oscar Guerra

El trap chileno se toma la Quinta Vergara. En la antesala de su debut en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, Pablo Chill-E marcó un punto clave: no habrá mensaje político desde el escenario. Y no por falta de opinión.

En conferencia previa a su show de este viernes 27 de febrero, el artista fue claro al explicar por qué decidió separar su postura pública de su presentación en Viña.

26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR Pablo Chill-e realiza conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO / Oscar Guerra Ampliar

“Yo, en mi día a día y en mis redes sociales, siempre he dado mi opinión. Hacerlo arriba del escenario va a ser una estupidez que me va a cerrar puertas en vez de abrírmelas”, ha dicho en días previos. Esta vez, profundizó: busca un espectáculo “profesional”, entendiendo que el festival no solo lo ve Chile, sino toda Latinoamérica.

“El mensaje político puede manchar el profesionalismo del show. Hay gente fuera de Chile que no lo va a entender”, sostuvo. Sin embargo, adelantó que sí habrá un mensaje al cierre de su presentación, aunque no estará ligado a contingencia partidista.

“Entonces, por eso no quiero dar ningún mensaje, porque también hay gente que no lo va a entender fuera de Chile. Entonces siento que va a ser innecesario. Pero igual voy a dar un mensaje, solamente que no político. Pero sí voy a dar un mensaje al final de mi presentación”, anticipó.

En lo musical, confirmó que preparó un repertorio pensado para un público amplio. Optó por “puros hits” y canciones “menos fuertes”, suavizando parte del contenido más crudo que marcó sus inicios.