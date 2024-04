Después de 11 años de ausencia en el país, la pasada noche del 23 de abril, los Jonas Brothers concertaron su regreso a Chile con un vibrante concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Bajo el nombre de The Tour, los hermanos Joe, Nick y Kevin generaron locura en el recinto capitalino, en donde presentaron un show que celebró sus años de carreras, trayectoria que recorrieron a través de cinco álbumes.

La entrada triunfal de los Jonas Brothers fue puntual a las 21 horas, instante que generó un estallido de gritos del público presente, compuesto principalmente por mujeres, las llamadas “jonáticas”, quienes revivieron sus mejores momentos de la adolescencia con la banda de los ex chicos Disney, llevando a algunos acompañantes a incluso taparse los oídos.

Desde Sucker a Fly With Me y Play My Music de la película Camp Rock, los “JoBros” demostraron porque son una de las boy bands más importantes del último tiempo, con una impecable calidad vocal de Nick y Joe, voces que fueron acompañadas por el talento de Kevin en la guitarra y del resto de una talentosa banda.

“En los shows de los Jonas todos son bienvenidos”

Pero no todo fue música, ya que los hermanos provenientes de Nueva Jersey también se tomaron un tiempo, aunque breve, para dedicar unas palabras a sus fanáticos y fanáticas chilenas, agradeciendo su compañía en sus casi dos décadas de carrera.

Es más, en un momento, Joe Jonas leyó uno de los carteles de sus fanas, en donde una persona daba a conocer la relación con su padre homofóbico, a lo que el cantante respondió que en sus shows “todos son bienvenidos”.