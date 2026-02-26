Incendio se registra en local comercial de Franklin: Bomberos trabajan ante riesgo de propagación

Un incendio de grandes proporciones se registra durante esta jornada en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago, lo que obligó a declarar segunda alarma de incendio y a un amplio despliegue del Cuerpo de Bomberos ante el riesgo de propagación a recintos colindantes.

La emergencia afecta a un local comercial ubicado en la intersección de Franklin con avenida Santa Rosa, hasta donde han concurrido al menos una decena de carros de Bomberos. La prioridad de los voluntarios ha sido contener el avance del fuego y evitar que las llamas alcancen otros inmuebles del sector, caracterizado por la alta concentración de comercios y bodegas.

De acuerdo con la información preliminar entregada desde el lugar, el incendio se desarrolló con rapidez, lo que llevó a las autoridades a elevar la alarma para reforzar los recursos disponibles. Hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas, aunque la situación continúa en desarrollo y se mantiene un monitoreo permanente.

Tránsito desviado y trabajos en desarrollo

Producto del operativo de emergencia, el tránsito en avenida Santa Rosa en dirección norte fue suspendido de manera total. Según indicaron equipos en terreno, los vehículos están siendo desviados por calle Biobío hacia el oriente, con el objetivo de facilitar el trabajo de Bomberos y resguardar la seguridad de peatones y conductores.

En paralelo, personal policial colabora con el control del perímetro y la gestión de los desvíos, mientras equipos municipales apoyan las labores preventivas en el sector.

Las causas del siniestro aún no han sido determinadas y serán materia de investigación una vez que la emergencia se encuentre completamente controlada.