Incendio en bodega textil de Independencia es contenido: Bomberos descarta riesgo de propagación

Un incendio registrado durante la mañana de este lunes en una bodega textil de la comuna de Independencia movilizó a diversas compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en una emergencia que generó preocupación por su cercanía con locales comerciales y sectores residenciales. Sin embargo, con el paso de las horas, la situación fue contenida y se descartó riesgo de propagación.

Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, quien entregó un balance tranquilizador desde el lugar del siniestro. Según explicó, al arribo de las primeras unidades se constató la magnitud del incendio y la complejidad del material involucrado. “Al llegar Bomberos al lugar, se cerciora que un incendio ocurre en una bodega textil, el cual está compuesto por bastante material de hilado, de polímeros de plástico y maquinaria”, detalló.

El comandante enfatizó que el entorno elevó inicialmente el nivel de riesgo. “Es un lugar bastante complejo, ya que hay locales comerciales y también sector residencial”, señaló.

Emergencia contenida y sin riesgo para viviendas cercanas

Con el trabajo coordinado de los equipos de emergencia, Bomberos logró controlar el avance del fuego. *En estos momentos la emergencia se encuentra contenida, no existe peligro de propagación ya a la misma empresa ni a sus dependencias posteriores”, aseguró Tromben, agregando que el foco principal estuvo en evitar que las llamas alcanzaran viviendas y comercios vecinos.

“Estamos evitando la propagación a estos locales comerciales vecinos y a las casas”, afirmó, precisando que las labores actuales se concentran en el combate de los focos activos al interior de la bodega. “Prontamente ya vamos a tener el control total de este incendio”, adelantó.

En cuanto a las personas afectadas, el balance fue mayoritariamente positivo. “No tenemos bomberos lesionados”, informó el comandante, aunque confirmó la atención de un trabajador civil. “Se reporta la atención de un trabajador civil con un principio de asfixia, pero las lesiones son menores”, explicó. El afectado fue atendido por personal de salud y se encuentra fuera de riesgo.

Finalmente, Bomberos informó que ya se inició el proceso para esclarecer el origen del siniestro. “Llegó nuestro equipo especializado en investigación de incendios para determinar el origen y las causas”, concluyó Tromben.