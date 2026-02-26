Gobierno apunta al “estrés institucional” y sobrepoblación tras seguidilla de fugas: llaman a aprobar reforma de Gendarmería

El sistema penitenciario chileno enfrenta una de sus semanas más críticas tras una seguidilla de incidentes que han puesto en jaque la seguridad de los recintos penales. La fuga de dos internos desde el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur —conocido como la ex Penitenciaría—, quienes habrían escapado vistiendo uniformes de gendarmes, gatilló una respuesta inmediata del Ejecutivo. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó la remoción del director regional metropolitano y de los tres mandos jerárquicos del penal: el alcaide, el jefe operativo y el de régimen interno.

La gravedad de la situación no se limita a la capital. En las últimas 48 horas, las autoridades debieron responder por la huida de un imputado en un tribunal de Colina y el hallazgo de un túnel de escape construido por cuatro internos en el centro penitenciario de Talca. Ante este escenario, el ministro Gajardo fue enfático: “Ya se hicieron valer las responsabilidades institucionales”, señaló, añadiendo que un servicio especial de Gendarmería ha tomado el control del recinto santiaguino para evitar nuevos incidentes.

Según explicó el secretario de Estado, el foco ahora está puesto en la posible corrupción interna. “No puede quedar ninguna duda de que eventualmente haya alguna situación en la que se encuentren vinculados funcionarios de Gendarmería que hayan facilitado la fuga de estas dos personas”, advirtió Gajardo. Para esclarecer estos hechos, el ministro se reunirá este viernes con el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, con el fin de entregar todos los antecedentes recabados por la institución.

El factor “estrés” y la sobrepoblación

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se sumó a las condenas calificando los hechos como “muy graves”. Durante el Foro de Seguridad Pública, Cordero diagnosticó que la institución atraviesa un “estrés institucional muy grande”, derivado principalmente del aumento explosivo de la población penal en un periodo muy breve. A pesar de esto, defendió la gestión histórica del servicio, destacando que, pese a las limitaciones, se habían logrado disminuir las tasas de evasiones y muertes hasta antes de esta crisis.

Sin embargo, el titular de Seguridad fue claro en que el modelo actual está agotado. “Lo anterior no es sostenible a largo plazo”, sentenció Cordero, subrayando que la actual “ventana de oportunidades” legislativa es crucial para despachar las reformas antes de marzo. El Ejecutivo apuesta por un plan de infraestructura que elimine la “permisología” para construir nuevas cárceles de manera acelerada.

Reforma estructural en el Congreso

Ambos ministros coincidieron en que la solución de fondo radica en el Congreso Nacional. El Gobierno busca reactivar la reforma constitucional que permita a Gendarmería formar parte integral de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Según Gajardo, esta modificación es la única vía para atacar la raíz de las vulnerabilidades del sistema.

“Es una reforma estructural que nos va a permitir ir a la raíz de estos problemas”, instó el titular de Justicia, quien espera que el trabajo legislativo priorice esta materia apenas se retome la actividad parlamentaria. Mientras tanto, la búsqueda de Tomás González Quesada y Juan Flores Valenzuela, los dos reos fugados, continúa siendo la prioridad de las policías en todo el territorio nacional.