Estuvo dos años prófugo con ayuda de familiares: detienen a sujeto acusado de violación contra una menor

El imputado, de 43 años, fue capturado por el SEBV tras una investigación de ocho meses que desarticuló su red de protección familiar.

Personal especializado de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros concretó este jueves la detención de un hombre de 43 años, identificado con las iniciales J.H.B.C., quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace dos años. El sujeto, de nacionalidad chilena, enfrenta graves acusaciones por los delitos de violación y abuso sexual reiterado en contra de una menor de edad, quien era hija de su pareja.

Los hechos que motivaron la orden de aprehensión habrían ocurrido entre los años 2018 y 2020 en la comuna de Quinta Normal. Según los antecedentes del caso, la denuncia se realizó de forma posterior a los ataques, momento en el cual el imputado inició su huida. Durante más de 24 meses, el individuo logró eludir la acción policial manteniéndose en la clandestinidad, apoyado por una estructura de protección compuesta por familiares y cercanos.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por Carabineros, el éxito de la operación fue fruto de un trabajo investigativo del SEBV que se extendió por más de ocho meses. Durante este periodo, los efectivos policiales realizaron diversas diligencias de vigilancia y seguimiento que permitieron detectar la dinámica de ocultamiento del agresor. La red de apoyo del sujeto facilitaba su traslado constante entre distintas residencias para evitar que los organismos de seguridad fijaran su ubicación, publica La Tercera.

Operativo de madrugada y formalización

La captura definitiva se produjo durante la madrugada de este jueves, cuando el personal especializado efectuó la entrada y registro del inmueble donde finalmente se ocultaba el prófugo. El operativo se desarrolló sin incidentes, logrando neutralizar cualquier intento de fuga adicional por parte de J.H.B.C.

Tras su detención, el individuo fue trasladado y puesto a disposición del 6° Juzgado de Garantía de Santiago para realizar su correspondiente control de detención. En dicha instancia, el Ministerio Público determinará las medidas cautelares y los pasos a seguir en la indagatoria judicial por las agresiones sexuales denunciadas.

