“Es de vieja data”: exembajador revela antigua presión de EE.UU. a Sebastián Piñera por cable con China

Durante este jueves, el exembajador en China, Luis Schmidt, conversó con ADN Hoy y abordó la polémica generada tras las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios chilenos, vinculándolas con el antiguo debate por el proyecto de cable submarino entre Chile y China, que posteriormente derivó en el actual cable Humboldt.

“ Este cable es de vieja data. Esto parte en el segundo mandato de la presidenta Bachelet, cuando la empresa Huawei le ofrece a la presidenta instalar un cable de fibra óptica entre China y Chile, y efectivamente en esos momentos la presidenta acoge a estudio por lo menos esta instalación”, explicó.

En esa línea, relató que el tema volvió a tomar fuerza en 2019, durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, cuando se preparaba una visita de Estado a China. “Nosotros habíamos programado ya, con la anuencia del presidente, un viaje a China”, sostuvo.

“Quince días antes de la visita llegó, enviado por el presidente Trump, su secretario general Mike Pompeo, y le dice al presidente que efectivamente ellos venían con preocupación. Por supuesto el presidente autónomo toma las determinaciones que él quiera. A lo que el presidente me llama y me dice: ‘Bueno, caduquemos la visita a Xinchen’. Y claro, ya estaba todo listo, el gobierno de China avisado, era muy complicado. Finalmente se decide que él va a llevar a la subsecretaria de telecomunicaciones, y que la gente de Huawei se reúna directamente ya con ella”, relató.

Según indicó, desde Estados Unidos se advirtieron posibles consecuencias. “Se le hace ver al presidente Piñera que esto sería muy inconveniente para la seguridad hemisférica y para la seguridad y protección de los datos en Chile. Y por otro lado también se le da, digamos, una más o menos advertencia y sanción con el posible retiro de la Visa Waiver. Entonces es bastante similar”, afirmó, comparándolo con la situación actual.

La reunión se dio y Schmidt explicó que “no fue en el cuartel general de Huawei, sino que fue en el hotel donde estábamos toda la delegación. Fueron pocas las personas que participaron: me acuerdo el presidente Frei, que fue invitado a esa reunión; también el presidente del Senado, Quintana; el presidente Piñera, evidentemente; la subsecretaria y yo”.

“Se dijo claramente por parte de la gente de Huawei que ellos hablaban de que esto prácticamente iba a tener poco o ningún costo para Chile, porque ellos encontraban que este cable era prioritario y estratégico para las relaciones, ya no solamente de Chile, porque además se distribuiría el cable al resto de países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Perú, incluso Ecuador. Por lo tanto, ellos querían hacer un acuerdo gobierno a gobierno”, dijo.

“Este cable no es un tema menor. Es un cable que vale entre quinientos y ochocientos millones de dólares. De hecho, el cable Humboldt, que es el que se decidió finalmente hacer con Google, vale cuatrocientos a quinientos cincuenta millones de dólares, y eso es a mitad de camino, solamente hasta Australia. A China estamos hablando de veintidós mil kilómetros y a Australia trece mil, catorce mil”, explicó.