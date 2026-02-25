Nueva Cineteca Nacional toma forma en Matucana: gobierno oficializa terreno para el futuro “hogar del cine chileno”

Este miércoles se oficializó la entrega del terreno donde se levantará el nuevo edificio de la futura Cineteca Nacional de Chile, en avenida Matucana, a un costado del Museo de la Memoria.

El recinto estará a cargo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y busca convertirse en un espacio dedicado tanto a la preservación como a la difusión del cine chileno.

El inmueble fiscal, ubicado en Matucana 573, fue entregado en concesión por cinco años para avanzar en las primeras etapas del proyecto, que actualmente se encuentra en fase de diseño.

La nueva infraestructura contemplaría cerca de 5.700 metros cuadrados, con dos salas de cine, mediateca, talleres, depósitos especializados y laboratorios de restauración. También incluirá áreas destinadas a actividades públicas y formación, con el objetivo de abrir el patrimonio audiovisual a nuevos públicos.

Hoy la Cineteca funciona en el Centro Cultural La Moneda, en un espacio más reducido. Con el nuevo edificio, se espera aumentar significativamente la capacidad de archivo y mejorar las condiciones para conservar películas, documentos y material audiovisual chileno.

“El acceso a la cultura es un asunto de justicia social”

El proyecto se instalará en un barrio marcado por espacios culturales, junto a la Biblioteca de Santiago, el Museo de la Memoria y el parque Quinta Normal.

Además de su función cultural, la iniciativa busca recuperar un terreno que actualmente está sin uso y convertirlo en un punto de encuentro abierto a la comunidad.

“Tenemos el desafío, emanado del mandato que hizo el Presidente Gabriel Boric al Ministerio de Bienes Nacionales, de hacer de los bienes del Estado un motor de desarrollo y de justicia territorial. Y por supuesto que el acceso a la cultura es un asunto de justicia social y justicia territorial”, señaló el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.