VIDEOS. Dramático final: Brayan Cortés brilla en los penales, pero Iván Morales falla el suyo y Argentinos Juniors queda fuera de la Libertadores

El equipo de los chilenos sufrió una dura eliminación ante Barcelona SC de Ecuador.

Argentinos Juniors, equipo donde militan los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales, sufrió una dura eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores este miércoles, frente a Barcelona SC de Ecuador.

En el duelo de ida, el conjunto ecuatoriano se impuso por 1-0 en Guayaquil. La revancha se disputó anoche en Argentina y el cuadro trasandino ganó 1-0. Con el marcador global igualado, todo se definió en la tanda de penales, donde Cortés se lució, pero Morales se vistió de villano.

El exportero de Colo Colo atajó dos penales durante la definición. Sin embargo, el delantero formado en el “Cacique” falló su lanzamiento.

Además de Iván Morales, los jugadores Román Riquelme y Erik Godoy también fallaron sus penales en el elenco argentino.

Al final, Barcelona SC ganó 5-4 desde los doce pasos y selló su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores, mientras que Argentinos Juniors se despidió de la competencia internacional.

Revisa los penales que atajó Cortés y el lanzamiento que falló Morales

