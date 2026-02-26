¿De la polémica al fichaje? Este es el programa de Mega al que llegaría Asskha Sumathra tras su polémico paso por Viña 2026

25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra se presenta en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

El terremoto que dejó su abrupto corte en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 no solo remeció a la Quinta Vergara. También abrió un nuevo capítulo televisivo para Asskha Sumathra.

En medio de acusaciones de censura, pifias que se extendieron por casi una hora y críticas al manejo del momento, la transformista apareció este jueves en pantalla de Mega y dejó entrever que su vínculo con la señal podría ir más allá del festival.

Tras la transmisión, se instaló con fuerza la versión de que Asskha se sumaría a “El Muro”, espacio de la estación privada.

La teoría tomó vuelo tras especulaciones sobre un eventual “blanqueamiento” comunicacional luego del polémico corte en Viña, donde recibió Gaviota de Plata y de Oro pese a que su rutina fue interrumpida en pleno clímax.

Al menos así lo señaló la comediante Pamela Leiva, exjurado de Coliseo de Mega, quien en su programa de TVN, El Mediodía, indicó: “Yo creo que la quieren cuidar porque, bueno, yo hoy día leí que va a ser parte de El Muro, al parecer se va a quedar trabajando en Mega".

En tanto, en diálogo exclusivo con Mega la mañana de este jueves, Asskha enfrentó los rumores de un supuesto contrato previo. “Es muy poca plata para venderse”, respondió entre risas cuando le preguntaron si su postura mesurada tras el show obedecía a un acuerdo con el canal.

Insistió en que su balance es “genuino” y que, tras 20 años de trayectoria, su estilo frontal y espontáneo no responde a presiones externas, sin entregar más detalles.