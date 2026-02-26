;

¿De la polémica al fichaje? Este es el programa de Mega al que llegaría Asskha Sumathra tras su polémico paso por Viña 2026

Luego del abrupto corte en el certamen, muchos rumores comenzaron a rondar para responder al abrupto corte en la Quinta Vergara.

Nelson Quiroz

25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra se presenta en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra se presenta en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

El terremoto que dejó su abrupto corte en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 no solo remeció a la Quinta Vergara. También abrió un nuevo capítulo televisivo para Asskha Sumathra.

En medio de acusaciones de censura, pifias que se extendieron por casi una hora y críticas al manejo del momento, la transformista apareció este jueves en pantalla de Mega y dejó entrever que su vínculo con la señal podría ir más allá del festival.

Tras la transmisión, se instaló con fuerza la versión de que Asskha se sumaría a “El Muro”, espacio de la estación privada.

La teoría tomó vuelo tras especulaciones sobre un eventual “blanqueamiento” comunicacional luego del polémico corte en Viña, donde recibió Gaviota de Plata y de Oro pese a que su rutina fue interrumpida en pleno clímax.

Revisa también

ADN

Al menos así lo señaló la comediante Pamela Leiva, exjurado de Coliseo de Mega, quien en su programa de TVN, El Mediodía, indicó: “Yo creo que la quieren cuidar porque, bueno, yo hoy día leí que va a ser parte de El Muro, al parecer se va a quedar trabajando en Mega".

En tanto, en diálogo exclusivo con Mega la mañana de este jueves, Asskha enfrentó los rumores de un supuesto contrato previo. “Es muy poca plata para venderse”, respondió entre risas cuando le preguntaron si su postura mesurada tras el show obedecía a un acuerdo con el canal.

Insistió en que su balance es “genuino” y que, tras 20 años de trayectoria, su estilo frontal y espontáneo no responde a presiones externas, sin entregar más detalles.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad