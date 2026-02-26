;

VIDEOS. “Asskha para mí ha sido la mejor de Viña 2026, ha hecho chistes fuertes, sacó risotadas, momentos explosivos”

Extriunfadores del Festival cuestionaron el polémico corte a la transformista y señalaron que es una “falta de respeto”.

Nelson Quiroz

25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra se presenta en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO

25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra se presenta en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO / Oscar Guerra

La polémica por el abrupto corte a la rutina de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar 2026 sumó un nuevo capítulo, esta vez con la reacción de tres extriunfadores del certamen: Sergio Freire, Pedro Ruminot y Fabrizio Copano, quienes analizaron en vivo lo ocurrido en su react de YouTube “Hablemos de Viña”.

Apenas terminó la presentación, el panel cuestionó la forma en que se produjo la interrupción. Los comediantes fueron directos y calificaron el momento como “un corte muy mal hecho”, apuntando a la entrada intempestiva de los animadores y la salida a comerciales.

Pero fue Pedro Ruminot quien lanzó la frase que resonó: “Asskha para mí ha sido la mejor y la que ha hecho chistes fuertes, risotadas, sacó risotadas, momentos explosivos”. El comediante destacó que, más allá de si la rutina fue irregular, logró estallidos de risa genuinos en la Quinta Vergara, en comparación con el resto de noches.

En la misma línea, defendieron el estilo de la transformista, asegurando que su propuesta, más cercana al café concert y la improvisación, era coherente con su trayectoria. Incluso plantearon que el corte terminó opacando lo que, a su juicio, fue una de las presentaciones más potentes del humor en esta edición.

“El problema es que ahora no se va a hablar de la noche exitosa, sino del corte”, advirtieron en la transmisión, que llegó a reunir a más de 14 mil personas en vivo.

Así, la controversia dejó de centrarse solo en la organización y sumó el respaldo público de figuras que conocen de cerca el escenario más exigente del país.

