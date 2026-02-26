;

Crece la polémica: revelan que Asskha Sumathra estaría “achacada” tras corte en Viña 2026

Nuevos antecedentes apuntan al estado anímico de la artista tras su rutina en la Quinta Vergara.

Nelson Quiroz

25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra se presenta en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO

La controversia por la abrupta salida de Asskha Sumathra en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 sigue sumando antecedentes.

Aunque desde la organización insisten en que la rutina cumplió los 50 minutos pactados, nuevas versiones apuntan a que la comediante no quedó indiferente tras lo ocurrido en la Quinta Vergara.

En el matinal “Tu Día”, la periodista Priscilla Vargas aseguró haber recibido información directa desde el entorno de la artista.

Según detalló, el contrato establecía una presentación de 50 minutos y la interrupción se produjo cuando el reloj marcaba 49. La rutina, explicó, tenía una estructura definida, pero contemplaba espacios de improvisación, algo habitual en el estilo de la transformista.

Sin embargo, lo más llamativo fue el estado anímico que habría quedado tras bambalinas. De acuerdo a los antecedentes revelados en pantalla, Óscar, nombre real de Asskha, estaría “muy achacado” y afectado “por la forma” en que se produjo el cierre del show, más que por el tiempo mismo.

Siempre según esta versión, desde la organización le habrían dicho una frase que hoy genera ruido: “Sabíamos que te ibas a pasar de la raya, pero fue mucho”.

Las declaraciones contrastan con la postura oficial del director del certamen, Juan Pablo González, quien descartó un corte irregular y sostuvo que la rutina se desarrolló según lo ensayado. Pese a ello, el debate continúa encendido en redes sociales, donde muchos sostienen que el momento opacó una presentación que terminó con Gaviota de Plata y de Oro.

