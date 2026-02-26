25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra se presenta en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

La polémica por la abrupta salida de Asskha Sumathra en la cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 sumó un nuevo capítulo.

Esta vez fue el propio director del canal a cargo del certamen, Juan Pablo González, quien abordó el tema en conversación con el matinal “Tu Día” de Canal 13, defendiendo la decisión de la producción y descartando que existiera un “corte” irregular.

“Asskha hizo su show completo, como lo dijo ella en la conferencia de prensa. Hizo el show que vimos, que ensayamos”, afirmó el director, marcando distancia de las críticas que apuntaban a una interrupción abrupta.

Según explicó, la rutina se extendió por el tiempo pactado, 50 minutos, y respondió a ajustes que la organización ha realizado noche a noche para cumplir con los horarios.

González sostuvo que parte de la confusión pudo deberse al estilo de la comediante. “Ella no es un contador de chistes que tiene un remate claro. Probablemente el público se puede haber confundido con eso”, señaló, aludiendo a la improvisación característica de la transformista.

Consultado directamente sobre si hubo un corte anticipado, fue enfático: “No, por supuesto que no”. Además, destacó que la artista se llevó Gaviota de Plata y de Oro, que el rating fue “extraordinario” y que el objetivo de la noche se cumplió.

Las declaraciones se suman a la defensa previa realizada por el director ejecutivo del festival, Daniel Merino, quien aseguró que no existía claridad sobre el momento exacto para ingresar al escenario debido a la estructura abierta del show.

Mientras en redes sociales continúan las críticas y se multiplican teorías sobre un eventual fichaje de Asskha en Mega, la señal optó por una línea clara: no hubo censura ni interrupción indebida, sino cumplimiento de tiempos. Una versión oficial que busca cerrar el capítulo más tenso de Viña 2026.