Continúa remezón en el gobierno chino: ahora destituyen a ministro investigado por presunta corrupción

El Parlamento removió a Wang Xiangxi mientras era investigado por faltas graves a la disciplina, en una medida oficializada por Xi Jinping y enmarcada en la campaña anticorrupción que también alcanza a altos mandos militares.

Pablo Castillo

Chinese President Xi Jinping. (Photo by JESSICA LEE / POOL / AFP via Getty Images)

Chinese President Xi Jinping. (Photo by JESSICA LEE / POOL / AFP via Getty Images)

El principal órgano legislativo de China resolvió este jueves remover de su cargo al ministro de Gestión de Emergencias, Wang Xiangxi, informó la Televisión Central China.

Wang estaba siendo investigado por el Partido Comunista por supuestas faltas graves a la disciplina y a la ley, un proceso que generalmente termina en destitución. Ese mismo día, el presidente Xi Jinping firmó el decreto que oficializó el cambio de autoridades.

Aunque el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional no explicó las razones de la salida de Wang, todo apunta a un caso de corrupción. Ya en enero, el organismo encargado de las investigaciones anticorrupción anunció que el ministro estaba bajo indagatoria.

En la misma sesión se aprobó la destitución de Liu Shaoyun como jefe del Tribunal Militar del Ejército Popular de Liberación.

Estas medidas se enmarcan en la campaña anticorrupción impulsada por Xi Jinping, que ha afectado tanto a funcionarios del Partido Comunista como a altos mandos militares.

En enero, además, se informó que Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central y el oficial de mayor rango del Ejército Popular de Liberación, estaba siendo investigado.

