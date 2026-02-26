;

Chef francés recomienda sus imperdibles en Santiago: de picadas clásicas a alta cocina chilena

Con una escena gastronómica en auge, el cocinero Franck Dieudonné compartió sus lugares favoritos para comer en la capital, desde sándwiches tradicionales hasta restaurantes de autor.

Pablo Castillo

Con una mayor valoración del producto local y una generación de cocineros que ha apostado por reinterpretar la tradición, la gastronomía nacional se ha instalado como un punto de interés para chefs extranjeros que ven en Chile un territorio fértil para desarrollar propuestas propias.

Así se aprecia en las seis pizzerías chilenas que el año pasado fueron seleccionadas en un prestigioso ranking elaborado por expertos italianos con las mejores pizzerías de Latinoamérica.

Franck Dieudonne lleva cerca de 25 años radicado en el país y ha sido parte de distintas cocinas que dejaron huella, como Le Citron en Concepción y Brasserie en Providencia.

También trabajó en hoteles y asesorías gastronómicas, aunque muchos comensales aún lo recuerdan por su paso por el desaparecido restaurante Ópera, en el barrio Lastarria, donde consolidó un estilo de raíz francesa con preparaciones que se volvieron emblemáticas.

En una entrevista concedida al diario El País, Dieudonné compartió algunas de sus recomendaciones gastronómicas en Santiago, desde lugares para cenar hasta sitios ideales para desayunar o llevar a visitantes extranjeros.

Recomendaciones de Franck Dieudonné para comer en Santiago:

Para ir a comer de noche:

  • Tempura (Carlos Silva Vildósola 1310, Providencia)
  • Happening (Apoquindo 3090, Las Condes)
  • Chat Noir Bistronomie (Comandante Malbec 12851, Lo Barnechea)

Mejor sándwich:

  • La Antigua Fuente (Alameda Bernardo O’Higgins 58, Santiago) — lomito palta mayo

Para desayunar o tomar café:

  • Eric Kayser (Augusto Leguía Norte 34, Las Condes)
  • Batard Panaderia (Tobalaba 1771, Providencia)

Cena romántica:

  • Karai (Hotel W, Isidora Goyenechea 3000, Las Condes)

Comida chilena contemporánea:

  • Ambrosia Restaurante (Apoquindo 2730, Las Condes)
  • Borago (San Josemaría Escrivá de Balaguer 5970, Vitacura)

