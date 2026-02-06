“El cáncer me enseñó a mirar la vida con más conciencia, ahora sé cuáles son las cosas realmente importantes...”

La actriz y cantante Karla Melo utilizó su cuenta personal de Instagram donde publicó una serie de fotografías recordando su batalla contra el cáncer.

En el mensaje, la artista reflexionó sobre su lucha ante esta enfermedad, la cual hace un año le fue diagnosticado.

“Hace exactamente un año escuché palabras que me cambiaron la vida: Karla tienes cáncer de mama triple negativo, justo el 4 de febrero en el día internacional del cáncer”, indicó.

“Ese día empezó un camino que jamás imaginé recorrer. Llena de miedos, preguntas, aprendizajes, lágrimas y también de una fuerza que no sabía que tenía”, complementó.

En noviembre del 2025, Karla Melo contó a través de su Instagram que oficialmente había terminado sus tratamientos de quimioterapia, al respecto, la artista indicó que “estoy en remisión, estoy sana, estoy viva y profundamente agradecida”.

“El cáncer me cambió para siempre. Me enseñó a mirar la vida con más conciencia, ¡ahora sé cuáles son las cosas realmente importantes! Quiero estar presente siempre, amar con pasión, abrazar, mirar a los ojos y ser más tierna conmigo misma”, dijo.

Finalmente Karla Melo entregó un mensaje de apoyo para las mujeres que están luchando contra el cáncer.

“No estás sola Tu historia importa Tu fuerza existe incluso cuando sientes que no puedes más. ¡Hoy celebro la vida! Con mis nuevas cicatrices pero con muchos aprendizajes y sobre todo con gratitud infinita!“, cerró.