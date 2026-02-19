¿Escolares se concentran menos? Expertos alertan caída sostenida de la atención en salas de clases

La dificultad para mantener la atención dejó de ser un problema aislado y se convirtió en una señal de alerta en la educación chilena. Profesores, apoderados y especialistas coinciden en que cada vez más escolares se distraen con facilidad, pierden el foco rápidamente y presentan problemas para terminar tareas básicas dentro del aula.

Según expertos, el fenómeno responde a múltiples factores. Entre los principales aparecen el uso intensivo de pantallas, la sobreestimulación digital y un entorno donde todo compite por captar atención inmediata.

En ese contexto, sostienen que muchos estudiantes tienen dificultades para concentrarse más de 10 o 15 minutos seguidos, lo que impacta directamente en la comprensión de contenidos y el rendimiento académico .

El rol silencioso de la acústica en la sala de clases

Más allá de la tecnología, especialistas advierten un factor menos visible pero decisivo: la calidad de la escucha en el aula. En salas numerosas o con mala acústica, la voz del docente no llega de forma clara a todos los estudiantes, especialmente a quienes se sientan al fondo, generando desconexión progresiva y distracción.

Desde AudioClass, sistema chileno de distribución de sonido en salas de clases, explican que el objetivo es asegurar que todos los alumnos escuchen con claridad y que el profesor pueda hablar en un tono natural. “Hoy, gran parte del aprendizaje ocurre a través de la escucha. Si un estudiante no oye con claridad, queda en desventaja desde el primer minuto”, señaló Simona Rossi, Lead Product Designer de la compañía .

La evidencia respalda esta mirada. Estudios internacionales como el Proyecto MARRS del Departamento de Educación de Estados Unidos indican que una acústica optimizada puede aumentar hasta en un 30% la adquisición de aprendizajes. Además, un sistema de amplificación puede reducir en más de un 50% el desgaste vocal docente.

Impacto en profesores y marco normativo

El problema no afecta solo a los estudiantes. Datos citados por WebClass indican que cerca del 47% de los docentes en Chile presenta problemas vocales durante su carrera, producto de la exigencia de proyectar la voz por horas. Forzarla no solo daña la salud, también deteriora el clima del aula y la atención del curso .

La incorporación de mejoras acústicas se alinea además con el Decreto 83 del Ministerio de Educación y con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, favoreciendo la inclusión de estudiantes con dificultades auditivas, atencionales o contextos bilingües.

La discusión educativa suele centrarse en contenidos y resultados, pero la calidad del sonido comienza a instalarse como un factor estructural clave para aprender mejor.

¿Crees que la concentración escolar depende solo del estudiante o también del entorno donde aprende?