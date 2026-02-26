Adiós a las cuotas: el débito se impone y las billeteras digitales se disparan en el e-commerce chileno

El comercio electrónico en Chile vive un cambio profundo en la forma de pago. Las tradicionales compras en cuotas comienzan a quedar atrás, mientras los consumidores privilegian cada vez más la liquidez inmediata.

Así lo revela el reporte NubeCommerce 2025/2026, que muestra un fuerte retroceso del uso de tarjetas de crédito y un avance sostenido del débito y las billeteras digitales .

Según el estudio, durante 2025 el uso de tarjetas de crédito en el e-commerce cayó del 34,9% al 20,7%. En paralelo, el débito dio un salto significativo, pasando del 19,4% al 32,5%, consolidándose como el principal medio de pago en las compras online. El informe apunta a un consumidor más cauteloso con el endeudamiento y enfocado en administrar su flujo diario de dinero.

Débito al alza y wallets que crecen diez veces

Uno de los datos más llamativos del reporte es la explosión de las billeteras digitales. En solo un año, su participación en las transacciones pasó de 1,5% a 13,4%, multiplicando casi por diez su relevancia dentro del ecosistema digital. Este avance refleja una rápida adopción de soluciones de pago más ágiles, especialmente entre usuarios que buscan rapidez y control del gasto.

El efectivo también sorprendió al ganar terreno, duplicando su participación hasta llegar al 11,8% y superando incluso a las transferencias bancarias. Para los expertos, esta combinación evidencia la necesidad de estrategias omnicanal que integren tanto a consumidores bancarizados como a quienes aún dependen de medios tradicionales.

El cambio en los hábitos de pago ocurre en un escenario de fuerte crecimiento del comercio electrónico. Durante 2025, las marcas que operan en Tiendanube en Chile facturaron más de $5.700 millones, un aumento de 134% respecto al año anterior. Además, el volumen de transacciones creció 254%, con más de 154 mil órdenes procesadas en doce meses.

El informe también destaca que Chile alcanzó una penetración del e-commerce del 12,4% sobre el retail, superando proyecciones de mercados más grandes de la región. A esto se suma un ecosistema con fuerte identidad local, donde más de dos tercios de los emprendedores venden productos fabricados en el país.