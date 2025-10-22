E-commerce en Chile superará los $9 billones en 2025 impulsado por pymes más ágiles y digitalizadas

El comercio electrónico en Chile continúa su avance sostenido y se encamina a superar los $9 billones en 2025, lo que representa un crecimiento del 10% respecto del año anterior, según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

En 2024, las ventas online alcanzaron los $8.200 miles de millones (equivalentes a US$ 8.700 millones), consolidando el canal digital como un pilar estructural del retail nacional.

En un escenario cada vez más competitivo, los emprendedores enfrentan el desafío de convivir con marcas dominantes y consumidores más exigentes. La respuesta, según los expertos, pasa por digitalizar la gestión, tomar decisiones basadas en datos y ejecutar con mayor velocidad.

“Cuando lo digital avanza a doble dígito, la oportunidad no es gastar más, es ejecutar mejor y con mayor velocidad”, afirma Ernesto Vásquez, cofundador de Demafront, empresa especializada en planificación avanzada y optimización para la cadena de suministros.

De acuerdo con el Banco Central, el e-commerce representó 12,3% del retail en 2024 y, desde marzo de este año, comenzó a ser medido mensualmente a través del Índice de Ventas Online del Comercio Minorista (IVOCM).

Este nuevo indicador ofrece reglas más claras y datos actualizados, lo que permite a los emprendedores planificar con mayor precisión y responder de manera oportuna a los cambios en la demanda.

“La ventaja de los emprendedores es la agilidad“, comenta Vásquez, ejemplificando que la clave sería: "Escuchar el lunes, ajustar el martes y probar el miércoles”.

La forma de competir también ha cambiado. En lugar de intentar abarcarlo todo, las pequeñas y medianas empresas están apostando por nichos específicos, con promesas claras, propuestas diferenciadas y experiencias memorables en los puntos de contacto más relevantes. Mientras las grandes marcas optimizan a escala, las pymes buscan destacar en cercanía, servicio y personalización.

La digitalización, que antes se veía como un lujo, hoy es una necesidad. Herramientas de gestión e inventario permiten planificar mejor, evitar quiebres de stock y reducir sobrecostos. A su vez, las campañas segmentadas y las métricas en tiempo real ayudan a maximizar la conversión.

En logística y pagos, la integración con couriers, puntos de retiro y pasarelas digitales está nivelando el terreno para negocios más pequeños, que pueden ofrecer experiencias competitivas sin grandes inversiones.

“La tecnología no es un fin. Es un acelerador y oportunidad para competir contra los grandes, bajo la toma de decisión con datos y ejecutar sin fricción”, enfatiza Ernesto.

El cambio cultural también juega un papel clave. Los equipos más ágiles, con procesos documentados y operaciones profesionalizadas, logran sostener en el tiempo la promesa de marca y mejorar la experiencia del cliente.

Con el canal digital proyectado para seguir expandiéndose hacia 2026, los expertos coinciden en que la combinación de propósito, herramientas, datos y ejecución eficiente será decisiva para sostener el crecimiento.