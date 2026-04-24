VIDEO. El fenómeno de Azul: La niña de cinco años que paralizó un programa de TV con su pasión por Boca Juniors
Con tan solo cinco años, la niña cantó varias canciones características del “Xeneize”.
Un tierno y viral momento se vivió en la televisión argentina gracias a la aparición de una pequeña hincha de Boca Juniors en el programa “Nadie dice Nada”.
Su nombre es Azul, y con sus cinco años sorprendió a los presentes en el estudio entonando las canciones más famosas de los fanáticos “Xeneizes” en vivo.
Desde el público, su padre la animaba a seguir cantando y su madre sonreía ante el aplauso de los presentes.
También, sacó varias risas cantando hacia el archirrival del elenco “Oro y Cielo”, River Plate.
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