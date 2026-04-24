El fenómeno de Azul: La niña de cinco años que paralizó un programa de TV con su pasión por Boca Juniors

Un tierno y viral momento se vivió en la televisión argentina gracias a la aparición de una pequeña hincha de Boca Juniors en el programa “Nadie dice Nada”.

Su nombre es Azul, y con sus cinco años sorprendió a los presentes en el estudio entonando las canciones más famosas de los fanáticos “Xeneizes” en vivo.

Desde el público, su padre la animaba a seguir cantando y su madre sonreía ante el aplauso de los presentes.

También, sacó varias risas cantando hacia el archirrival del elenco “Oro y Cielo”, River Plate.