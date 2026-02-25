A casi un año de la muerte de Miguel “Negro” Piñera, su amigo John Vinet sorprendió al publicar un video inédito en el que el cantante le dejaba sus bienes. La publicación generó controversia por el contenido y el momento elegido.

En conversación con el matinal de CHV, Vinet explicó que la decisión respondía a un compromiso personal: “Él me dijo que, cuando él ya no estuviera en este mundo, yo subiera este video, para que la gente lo conociera en su esencia, como una persona que sufría”.

El conductor Julio César Rodríguez cuestionó la motivación. “¿Tú estás buscando que algunos de los bienes lleguen a ti?”, dijo el comunicador.

“Ese no es el motivo de subir el video”

John insistió: “Ese no es el motivo de subir el video, es solamente la voluntad de cumplir la palabra (…) Lo que él dice, el contenido que tiene, no es lo fundamental ni trascendental”.

Rodríguez cuestionó la motivación: “Lo único relevante para subirlo a un año de su muerte es que te deja los bienes a ti. ¿Para qué otra cosa lo ibas a subir?”.

Vinet aseguró no esperar ningún beneficio: “Nunca he esperado nada. Ahora me pareció adecuado, porque se va a cumplir un año de su muerte”.