FOTO. “Tremenda noche...”: Macarena Ripamonti y Tomas Vodanovic revolucionan las redes sociales en medio de la presentación de Jesse & Joy

Los alcaldes de Maipú y Viña del Mar se tomaron una fotografía que fue aplaudida en redes sociales.

Nicolás Lara Córdova

“Tremenda noche...”: Macarena Ripamonti y Tomas Vodanovic revolucionan las redes sociales en medio de la presentación de Jesse & Joy

“Tremenda noche...”: Macarena Ripamonti y Tomas Vodanovic revolucionan las redes sociales en medio de la presentación de Jesse & Joy / Oscar Guerra

La tercera noche del Festival de Viña del Mar tuvo en su apertura el espectáculo de los mexicanos Jesse & Joy, quienes enamoraron a la Quinta Vergara.

Entre los asistentes se encontraba Tomás Vodanovic, quien cantó a todo pulmón los éxitos de los hermanos Huerta, quienes se llevaron Gaviota de Plata y Oro.

En la Quinta Vergara también estaba la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien fue aplaudida en el inicio de la noche.

Tras la presentación de Jesse & Joy, ambos se juntaron y se tomaron una fotografía que fue compartida en el perfil del alcalde de Maipú.

“Tremenda noche de festival viendo a Jesse & Joy junto a Macarena Ripamonti”, escribió Tomás Vodanovic.

La alcaldesa de Viña del Mar respondió con un “UwU” a la publicación que fue aplaudida por diversos usuarios.

