FOTO. “Tremenda noche...”: Macarena Ripamonti y Tomas Vodanovic revolucionan las redes sociales en medio de la presentación de Jesse & Joy
Los alcaldes de Maipú y Viña del Mar se tomaron una fotografía que fue aplaudida en redes sociales.
La tercera noche del Festival de Viña del Mar tuvo en su apertura el espectáculo de los mexicanos Jesse & Joy, quienes enamoraron a la Quinta Vergara.
Entre los asistentes se encontraba Tomás Vodanovic, quien cantó a todo pulmón los éxitos de los hermanos Huerta, quienes se llevaron Gaviota de Plata y Oro.
En la Quinta Vergara también estaba la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien fue aplaudida en el inicio de la noche.
Tras la presentación de Jesse & Joy, ambos se juntaron y se tomaron una fotografía que fue compartida en el perfil del alcalde de Maipú.
“Tremenda noche de festival viendo a Jesse & Joy junto a Macarena Ripamonti”, escribió Tomás Vodanovic.
La alcaldesa de Viña del Mar respondió con un “UwU” a la publicación que fue aplaudida por diversos usuarios.
