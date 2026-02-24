;

VIDEO. Jesse & Joy enamoraron al “Monstruo” con sus clásicos: “Chile, son nuestro tesoro”

En su tercera presentación en la Quinta Vergara, el dúo mexicano se ganó al público de Viña del Mar con sus mayores éxitos.

Nicolás Lara Córdova

Con una propuesta cercana hacia su público, Jesse & Joy prometió enamorar a la Quinta Vergara y cumplieron. Los hermanos Huerta dieron inicio a la tercera noche del Festival de Viña del Mar con sus grandes éxitos.

Antes del inicio del concierto, Jesse llegó hasta la galería de la Quinta Vergara para encontrarse con una pareja de fanáticos a los cuales les regaló entradas para que disfrutaran el show desde la primera fila. Esto emocionó a varios en redes sociales, siendo un preámbulo de lo que sería el espectáculo.

Ya en pleno inicio del show, Joy sorprendió a todos al comenzar a cantar desde la galería de la Quinta Vergara, algo pocas veces visto en la historia del certamen de la ciudad jardín.

“Estamos dispuestos a enamorar a todos aquí”, prometió en el comienzo Joy, agregando que “ustedes, Chile, son nuestro tesoro”, agradeciendo el cariño recibido por la fanaticada nacional que coreó cada uno de los hits de los hermanos Huerta.

Jesse se mantuvo en todo momento arriba del escenario, mientras que su hermana se dio el gusto de descender una vez más y acercarse al público que llegó hasta el recinto de Viña del Mar para recibir el cariño más de cerca.

Tras interpretar La de la mala suerte, el público de Viña del Mar le entregó la Gaviota de Oro al dúo mexicano. “Nuestro amor por ustedes crece día a día, es como una bola de nieve”, dijo Joy tras recibir el galardón.

Sin duda, esta noche el “Monstruo” se enamoró y demostró el cariño que le tiene a Jesse & Joy que dedicó sus galardones a su padre, fallecido en 2013.

