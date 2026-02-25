¿Tomate larga vida o tomate limachino? Expertos terminan el debate, revelan cuál es mejor y por qué

Si de frutas de estación veraniega se habla el tomate es sin duda una de ellas, considerando que su temporada de mayor sabor y calidad es en la época estival.

No obstante, existen distintos tipos de tomates, los cuales se diferencian por su sabor, color, tamaño e incluso por su aroma.

Bajo ese contexto, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile a través de un estudio comparó al tomate larga vida y al tomate limachino.

Cabe señalar que el tomate larga vida es el que se suele vender en los supermercados, es más redondo, de un rojo menos intenso, piel uniforme y más pequeño. En tanto, el tomate limachino es más grande, más rojo y tiene un cuerpo más deforme.

¿Cuál es mejor?

En el estudio publicado en LUN, seis expertos compararon el color, el aroma, el sabor, la textura y la intensidad del tomate limachino y el tomate larga vida (con notas del 1 al 10). A continuación, los resultados:

Apariencia : tomate larga vida (8,3) y tomate limachino (8,2).

: tomate larga vida (8,3) y tomate limachino (8,2). Color : tomate limachino (8,8) y tomate larga vida (7,8).

: tomate limachino (8,8) y tomate larga vida (7,8). Aroma : tomate limachino (8,5) y tomate larga vida (8,2).

: tomate limachino (8,5) y tomate larga vida (8,2). Sabor : tomate limachino (8,5) y tomate larga vida (7,8).

: tomate limachino (8,5) y tomate larga vida (7,8). Textura : tomate limachino (8,3) y tomate larga vida (8,2).

: tomate limachino (8,3) y tomate larga vida (8,2). Olores y sabores extraños: tomate limachino (9,0) y tomate larga vida (9,0).

“El tomate de Limache presentó un rojo más intenso y atractivo, diferencia que fue estadísticamente significativa. Además, los panelistas lo describieron como más jugoso, con un aroma más intenso y un sabor más característico a tomate fresco”, señala el estudio del INIA.

En tanto, Carmen Gloria González, ingeniera en alimentos y jefa de Laboratorio de Evaluación Sensorial del INIA, sostuvo que el tomate de Limache: “Fue preferido por el 100% de los evaluadores, quienes lo eligieron como su primera opción al comparar ambas muestras”, consignó el medio antes citado.