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Ingresarán este lunes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau

El libelo acusatorio contra la exautoridad será presentado formalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados para iniciar su tramitación legislativa.

Mario Vergara

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El inicio de la semana legislativa estará marcado por una fuerte ofensiva política en Valparaíso. Diversas bancadas oficialistas confirmaron que este lunes se ingresará de manera formal la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, activando el mecanismo de juicio político en la Cámara Baja.

La presentación del libelo acusatorio encenderá el debate en el Congreso Nacional, obligando a los diputados a iniciar el cronograma legal establecido para estos casos.

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Una vez ingresado el documento por la oficina de partes, la Corporación deberá proceder al sorteo de la comisión revisora de cinco miembros —encargada de evaluar el mérito de la acusación— antes de que se notifique formalmente al exsecretario de Estado para que prepare su respectiva defensa.

Los alcances y plazos del juicio político

La Acusación Constitucional (AC) impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se fundamenta en seis cargos principales derivados de supuestas irregularidades, errores metodológicos y opacidad durante su gestión.

  • Subestimación del déficit fiscal: Se acusa una diferencia significativa y no marginal entre el déficit proyectado para 2026 (inicialmente en -1,8%) y las cifras reales corregidas posteriormente (elevado al -2,9%). [1]
  • Omisión de compromisos de gastos: El documento establece que no se consideraron presiones de gasto derivadas de compromisos estatales vigentes (reajuste del sector público, obligaciones previsionales y pago de intereses).
  • Inconsistencias en la deuda pública: Se denuncia que no se reflejó de manera adecuada una diferencia en la proyección de la deuda de aproximadamente US$10.500 millones, lo que eleva la deuda pública sobre el umbral prudente del 45% del PIB.
  • Incumplimiento de la regla fiscal: Para los parlamentarios impulsores, esto no constituye un mero error técnico, sino una vulneración directa del marco legal y de responsabilidad fiscal.
  • Advertencias ignoradas del FMI: El exsecretario de Estado habría hecho caso omiso a las alertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre riesgos en la proyección de ingresos y deficiencias metodológicas en los modelos fiscales.
  • Desatender al Consejo Fiscal Autónomo (CFA): Se acusa a Grau de ignorar los llamados y advertencias tempranas del CFA respecto a un escenario de estrés fiscal.

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