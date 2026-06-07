Ingresarán este lunes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau

El inicio de la semana legislativa estará marcado por una fuerte ofensiva política en Valparaíso. Diversas bancadas oficialistas confirmaron que este lunes se ingresará de manera formal la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, activando el mecanismo de juicio político en la Cámara Baja.

La presentación del libelo acusatorio encenderá el debate en el Congreso Nacional, obligando a los diputados a iniciar el cronograma legal establecido para estos casos.

Una vez ingresado el documento por la oficina de partes, la Corporación deberá proceder al sorteo de la comisión revisora de cinco miembros —encargada de evaluar el mérito de la acusación— antes de que se notifique formalmente al exsecretario de Estado para que prepare su respectiva defensa.

Los alcances y plazos del juicio político

La Acusación Constitucional (AC) impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se fundamenta en seis cargos principales derivados de supuestas irregularidades, errores metodológicos y opacidad durante su gestión.