Incendio estructural afecta a departamento en el quinto piso de un edificio en pleno centro de Reñaca

Un masivo e intenso operativo de los equipos de rescate se registra en el principal balneario de la Región de Valparaíso. Un incendio estructural de proporciones afecta la tarde de este domingo a un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio en la comuna de Viña del Mar, movilizando a diversas compañías de la zona.

La emergencia se desencadenó de forma aproximada a las 18:30 horas en la intersección de la Avenida Carrera Pinto con la calle Las Gaviotas, en pleno centro residencial y comercial del sector de Reñaca. Al percatarse de la presencia de fuego y el peligro inminente de propagación hacia los pisos superiores, los vecinos dieron aviso inmediato a las centrales de alarmas.

Despliegue de unidades en el centro de Reñaca

El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar concurrió con presteza al sitio del suceso, escalando la alarma debido a las complejidades propias del combate de incendios en altura. En total, siete máquinas —incluyendo camiones de extinción, escalas y unidades de apoyo— se encuentran trabajando simultáneamente en el lugar para frenar el avance de las llamas y realizar la evacuación preventiva de los residentes.

“A esta hora, se procede con incendio estructural declarado en centro de Reñaca, fuego en departamento de 5to piso, 7 máquinas trabajan en el lugar”, indicó el cuerpo de emergencia a través de su cuenta oficial en la red social X, transparentando el estado de la fuerza desplegada en la zona costera.

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AHORA| Bomberos de Viña del Mar Trabajan en Incendio Estructural en edificio en Las Gaviotas con Av Ignacio Carrera Pinto, Reñaca.

se procede con Emergencia Declarada. pic.twitter.com/0aDmFgYoVV — Noticias Valpo Express (@NoticiasValpoEx) June 7, 2026

Según informa Bomberos de Viña del Mar, el incendio afecta a un departamento en edificio de cinco pisos ubicado en Av. Ignacio Carrera Pinto con Las Gaviotas, en Reñaca pic.twitter.com/UOARdMeM7U — Sitio del Suceso SDS (@sitiodelsuceso) June 7, 2026

Llamado crítico a los automovilistas

Debido a que el siniestro se localiza en una zona de alta afluencia vehicular y curvas complejas en los accesos a Reñaca, el flujo de tránsito se ha visto condicionado para facilitar las maniobras de los carros de agua.

Ante este escenario, la comandancia de la institución redobló las advertencias hacia la comunidad y los conductores que se desplazan por las avenidas aledañas. “Conduzca con precaución y despeje paso para vehículos de emergencia”, agregaron los bomberos en sus plataformas, recalcando la importancia crítica de mantener las vías públicas completamente libres de congestión mientras se ejecutan los trabajos de control del fuego. Hasta el cierre de esta edición, las causas que originaron las primeras chispas en el quinto piso permanecen bajo investigación.