VIDEOS. Incendio estructural afecta a departamento en el quinto piso de un edificio en pleno centro de Reñaca
El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar desplegó siete unidades de emergencia para controlar las llamas que se iniciaron la tarde de este domingo.
Un masivo e intenso operativo de los equipos de rescate se registra en el principal balneario de la Región de Valparaíso. Un incendio estructural de proporciones afecta la tarde de este domingo a un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio en la comuna de Viña del Mar, movilizando a diversas compañías de la zona.
La emergencia se desencadenó de forma aproximada a las 18:30 horas en la intersección de la Avenida Carrera Pinto con la calle Las Gaviotas, en pleno centro residencial y comercial del sector de Reñaca. Al percatarse de la presencia de fuego y el peligro inminente de propagación hacia los pisos superiores, los vecinos dieron aviso inmediato a las centrales de alarmas.
Revisa también:
Despliegue de unidades en el centro de Reñaca
El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar concurrió con presteza al sitio del suceso, escalando la alarma debido a las complejidades propias del combate de incendios en altura. En total, siete máquinas —incluyendo camiones de extinción, escalas y unidades de apoyo— se encuentran trabajando simultáneamente en el lugar para frenar el avance de las llamas y realizar la evacuación preventiva de los residentes.
“A esta hora, se procede con incendio estructural declarado en centro de Reñaca, fuego en departamento de 5to piso, 7 máquinas trabajan en el lugar”, indicó el cuerpo de emergencia a través de su cuenta oficial en la red social X, transparentando el estado de la fuerza desplegada en la zona costera.
Llamado crítico a los automovilistas
Debido a que el siniestro se localiza en una zona de alta afluencia vehicular y curvas complejas en los accesos a Reñaca, el flujo de tránsito se ha visto condicionado para facilitar las maniobras de los carros de agua.
Ante este escenario, la comandancia de la institución redobló las advertencias hacia la comunidad y los conductores que se desplazan por las avenidas aledañas. “Conduzca con precaución y despeje paso para vehículos de emergencia”, agregaron los bomberos en sus plataformas, recalcando la importancia crítica de mantener las vías públicas completamente libres de congestión mientras se ejecutan los trabajos de control del fuego. Hasta el cierre de esta edición, las causas que originaron las primeras chispas en el quinto piso permanecen bajo investigación.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.